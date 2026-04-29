Đóng điểm qua đường nguy hiểm trên quốc lộ 13 sau phản ánh của Dân trí

Theo ghi nhận của Dân trí vào chiều 28/4, vị trí mở dải phân cách trên quốc lộ 13, gần trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), đã được cơ quan chức năng đóng lại, không để người dân băng qua đường như trước đó. Theo người dân, công việc được thực hiện khoảng 2 ngày trước.

Vị trí người dân thường xuyên băng qua đường đã được đóng lại (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Trần Thị Lệ (62 tuổi, ngụ gần hiện trường) đồng tình với việc đóng vị trí này. Theo bà Lệ, cách đây vài tháng, cơ quan chức năng mở dải phân cách để người dân quay đầu, băng qua đường, khiến tình hình giao thông khu vực này xảy ra xung đột nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, việc các xe máy chạy cắt mặt ô tô để quay đầu cũng tạo ra tình huống nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông.

Tương tự, các tài xế phản ánh khu vực trạm thu phí Lái Thiêu thường xuyên đông xe. Từ khi vị trí này được mở ra, tình trạng ùn tắc thêm phức tạp.

“Nhiều tài xế đến đây phải giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường xe máy qua đường. Giờ cao điểm, xe máy băng qua liên tục, rất nguy hiểm”, tài xế Lê Đình Bảo nói.

Vị trí xe máy băng qua đường được chụp ngày 15/4 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như vậy, người đi xe máy từ hướng Thủ Đức đến điểm này hoặc các xe từ đường Lái Thiêu 117 chạy ra phải đi thêm một đoạn khoảng 300m để quay đầu.

Trước đó, Dân trí phản ánh tình trạng giao thông hỗn loạn quanh trạm thu phí Lái Thiêu. Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố và Tập đoàn Becamex đã có kế hoạch di dời trạm thu phí này, sau đó sẽ mở lại giao lộ, ổn định tình hình giao thông qua đây.