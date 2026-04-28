"Đội nắng" thi công xuyên lễ tại những dự án nghìn tỷ ở miền Tây

Dù đang trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và chuẩn bị nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, song trên các công trình trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi luôn nhộn nhịp cảnh thi công, máy móc hoạt động liên tục chẳng khác ngày thường. Cả hai công trình đều góp phần đưa hạ tầng giao thông miền Tây ngày càng hiện đại và hoàn thiện và cũng là niềm tự hào của hàng triệu người dân vùng đất Chín Rồng.

Khẩn trương thi công trên những công trường trọng điểm dù nghỉ lễ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 27km, trong đó cầu Đại Ngãi 1 dài 3,3km, phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m đi qua luồng Định An của sông Hậu. Phần cầu chính dạng dây văng có 2 trụ tháp dạng chữ A cao 110m (tính từ mặt cầu), cấu trúc nhịp chính (210+450+210)m. Đây là cầu dây văng lớn thứ hai Việt Nam, sau cầu Cần Thơ và tương đương với cầu Vàm Cống.

Dự án khởi công 10/2023 sẽ hoàn thành vào tháng 6/2028 đến nay tiến độ dự án đạt gần 70% giá trị hợp đồng. Hiện chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đồng loạt triển khai 33 mũi thi công gồm cầu Đại Ngãi 1, nền đường và các công trình toàn tuyến. Tổng số nhân lực được huy động trên 350 người cùng 122 đầu máy, thiết bị.

Ông Phạm Anh Tuấn (đội mũ trắng), Chỉ huy trưởng Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công gói thầu 15-XL) cho biết, mặc dù nghỉ lễ nhưng các đơn vị đều đảm bảo số lượng công nhân, kỹ sư làm việc đúng tiến độ, theo kế hoạch đề ra. Trong đó, nhân lực tập trung nhiều nhất để thi công trụ P23 và P24, đây là 2 trụ chính của cầu Đại Ngãi 1.

Ông Nguyễn Thanh Sang (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Những ngày qua thời tiết cả nước nóng bức, đối với những công nhân lao động ngoài trời mỗi ngày rất dễ kiệt sức. Nhưng phía nhà thầu có lo cho anh em chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và làm thêm ngày nghỉ lễ nên đây cũng là động lực để các công nhân cố gắng làm việc".

Các thân trụ hai bên bờ đã hoàn thiện và chờ gác dầm cầu.

Dự án cầu Đại Ngãi là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, tổng vốn đầu tư 7.962 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Còn tại dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh An Giang) của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các đơn vị thi công đang tăng tốc, khẩn trương làm xuyên lễ và bố trí 3 ca, 4 kíp để dự án hoàn thành vào tháng 6 tới đây.

Tại An Giang, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh với chiều dài 57,015km, bắt đầu từ tuyến tránh quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đến Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm đầu, dưới cái nắng oi bức, hàng chục công nhân, kỹ sư của Ban điều hành Trường Sơn 11 (nhà thầu) khẩn trương thảm từng mét nhựa đường.

Theo nhà thầu, sau khi thảm xong các lớp nhựa C19 và C16, kế đến sẽ hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, taluy, dải phân cách... các công việc này sẽ được triển khai theo cách cuốn chiếu.

Cầu Kênh Đào đã thi công xong mặt cầu chờ kết nối vào tuyến chính. Cây cầu có chiều dài 500m, là 1 trong 5 cây cầu lớn mà Ban điều hành Trường Sơn 11 đang triển khai.

Ông Trần Minh Thành, Phó trưởng Ban điều hành Trường Sơn 11 cho biết, đơn vị phụ trách thi công ở gói 42, tiến độ đã trên 76%, vượt 0,11% so với kế hoạch.

"Hiện nay trên công trường có hơn 180 đầu máy thiết bị, trên 220 cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động thi công xuyên lễ để đáp ứng các hạng mục đang triển khai như dỡ tải, cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa", ông Thành cho hay.

Lực lượng thi công khẩn trương dỡ tải chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Đoạn đường trong dự án đã thảm nhựa xong, chuẩn bị làm dải phân cách, taluy và hệ thống an toàn giao thông.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) dài 188,2km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Công trình có 4 dự án thành phần, trong đó đoạn qua tỉnh An Giang chiếm hơn 57km, còn lại thuộc TP Cần Thơ khoảng 132km. Toàn bộ dự án được ấn định phải khai thác đồng bộ từ năm 2027.