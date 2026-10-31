Đôi nam nữ bị xe ben cán tử vong trong hầm chui ở TPHCM

Ngày 31/10, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong trong hầm chui Phan Thúc Duyện.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) lái xe máy mang biển số 59AB-661.xx chở một cô gái, chạy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất giáp phường Tân Sơn Hòa).

Lúc này, phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben do một nam tài xế lái cùng chiều. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ ngã xuống và bị xe ben kéo đi một đoạn, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.