Ngày 16/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K76, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai (Đội K76), tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 2 khu vực mới thuộc phường Chơn Thành và phường Minh Hưng.

Các vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mới thuộc khu phố Phùng Hưng (phường Chơn Thành) và khu phố 4 (phường Minh Hưng).

Lực lượng chức năng xác minh vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ ở phường Minh Hưng (Ảnh: Đội K76).

Theo Đội K76, nhiều người dân tại khu phố Phùng Hưng (phường Chơn Thành) đã cung cấp thông tin về vị trí nghi có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ. Sau khi xác minh, tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn, đơn vị đã huy động lực lượng, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực các vườn trái cây của hộ dân.

Tại khu vực phường Minh Hưng, Đội K76 cũng xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nên cùng phối hợp chính quyền địa phương, triển khai tìm kiếm.

Sau thời điểm ra quân ngày 10/8, đến nay Đội K76 đã cất bốc được 105 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại phường Lộc Ninh và các xã Lộc Tấn, Tân Lợi, Tân Quan, Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Tiến. Trong đó có hơn 30 mẫu phẩm được thu thập để xét nghiệm ADN.