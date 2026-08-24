Đội K76 Đồng Nai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở xã Lộc Tấn

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K76 (Đội K76) đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, giáp biên giới Campuchia.

Sau gần hai tuần ra quân, triển khai tìm kiếm khu vực xã Lộc Tấn, Đội K76 đã tìm thêm được 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan. Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn lên 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn (Ảnh: Đội K76).

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đề nghị nhân chứng, người dân có thông tin hoặc tư liệu liên quan đến khu vực chôn cất liệt sĩ tại ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn giáp biên giới Campuchia cung cấp cho Đội K76 để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Mọi thông tin có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, qua số điện thoại 0974700778. Mỗi thông tin quý giá có thể góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội, quê hương.

Trước đó, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, TP Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở khu vực biên giới Campuchia.