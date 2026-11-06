Chiều 6/11, tại hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội, vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” diễn ra với sự tranh tài của 4 đội đến từ 4 trường đại học trên địa bàn thành phố, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trải qua 3 phần thi với những thử thách khác nhau, các đội liên tục mang đến màn tranh tài sôi nổi, những câu trả lời nhanh và phần thể hiện đầy tự tin.

Kết thúc cuộc thi, đội sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải Nhì với phần thưởng trị giá 25 triệu đồng

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”, tổ chức tại hội trường C2 Đại học Bách khoa Hà Nội (TP Hà Nội) (Ảnh: Hải Long).

Cuộc thi mang lại kiến thức thiết thực, có ý nghĩa với sinh viên

Chia sẻ sau cuộc thi, sinh viên Vũ Vân Chi - đại diện đội thi Đại học Bách khoa Hà Nội - bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi những nỗ lực, sự chuẩn bị của cả nhóm trong suốt một tháng được ghi nhận bằng giải Nhì.

Theo Chi, nhóm cảm thấy may mắn khi có cơ hội tham gia một cuộc thi được tổ chức quy mô, bài bản, quy tụ nhiều chuyên gia, người có chuyên môn và uy tín trong lĩnh vực pháp luật, an toàn giao thông.

"Đây là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi và tiếp cận kiến thức pháp luật theo cách sinh động, gần gũi hơn", Chi nói.

Kể về quá trình chuẩn bị, nữ sinh viên cho biết, nhóm có khoảng một tháng để nghiên cứu trước khi bước vào vòng tranh tài. Sau khi tìm hiểu thể lệ với 3 phần thi, các thành viên chủ động nghiên cứu yêu cầu của từng nội dung, phân công nhau tìm hiểu các bộ luật, hệ thống kiến thức cần thiết và hỗ trợ nhau trong quá trình ôn luyện.

Chi đánh giá cuộc thi diễn ra kịch tính bởi năng lực giữa các đội khá đồng đều. Nữ sinh đặc biệt ấn tượng với cách ban tổ chức thiết kế câu hỏi, thử thách gắn với những tình huống thực tế.

Vân Chi đại diện nhóm trình bày bài thi (Ảnh: Hải Long).

“Các nội dung ban tổ chức đưa ra tương đối sát với tài liệu và kiến thức chúng tôi đã ôn tập. Nhờ có đề cương từ trước, các thành viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị cho từng phần thi”, Chi chia sẻ.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, nữ sinh cho rằng cuộc thi còn mang ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên - nhóm đối tượng trực tiếp tham gia giao thông hằng ngày. Thông qua các phần thi, người trẻ có cơ hội củng cố hiểu biết về pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông.

“Cuộc thi giúp chúng tôi hệ thống lại kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ đó biết cách vận dụng vào thực tế, trang bị thêm kỹ năng để tham gia giao thông an toàn trên hành trình đến trường cũng như trong cuộc sống hằng ngày”, Chi nói.

Thức đến 2h sáng để tra cứu tài liệu

Cùng đội thi, Dương Minh Nhật (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ, trong một tháng trước ngày thi, phần lớn thời gian được nhóm dành cho việc xây dựng video, nội dung thuyết trình.

"Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tra cứu thông tin, đồng thời chú trọng kiểm tra và dẫn nguồn tài liệu nhằm bảo đảm tính chính xác của nội dung", Nhật nói.

Nhóm sinh viên Đại học Bách khoa giành giải Nhì tại cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Thời gian chuẩn bị cuộc thi trùng với lịch học trên trường, để không ảnh hưởng, nhóm thường tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc buổi tối sau giờ học để họp, lên ý tưởng, tra cứu tài liệu.

Tuy nhiên, thời điểm chuẩn bị cuộc thi khá sát với kỳ thi giữa kỳ nên quỹ thời gian của các thành viên không nhiều. Cả nhóm phải tận dụng từng khoảng thời gian trống, thậm chí có những đêm làm việc đến gần 2h sáng mới hoàn thành các nội dung cần thiết.

Theo Nhật, đây là khoảng thời gian khá áp lực nhưng cũng giúp các thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, cùng nhau giải quyết những phần việc còn dang dở để kịp tiến độ.

"Quá trình tìm hiểu các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng giúp tôi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân", nam sinh viên nói.

Ban giám khảo chấm điểm các đội thi (Ảnh: Hải Long).

Nhật cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ các quy định, mỗi lần ra đường, anh có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời mong muốn lan tỏa tinh thần tuân thủ giao thông đến bạn bè và những người xung quanh.

Nhận xét về các đội thi cùng tham gia, Nhật chia sẻ, bản thân khá bất ngờ trước sự chuẩn bị chỉn chu và năng lực của các đội thi khi thông thạo nhiều điều luật giao thông. Đặc biệt, phần thể hiện của đội giành giải Nhất - Học viện Cảnh sát nhân dân - để lại ấn tượng mạnh với các thành viên trong nhóm.

Dù mục tiêu ban đầu là giành giải Nhất, Nhật cho hay nhóm khá hài lòng với kết quả giải Nhì. Nam sinh mong muốn sẽ có thêm nhiều sân chơi tương tự dành cho sinh viên, tạo điều kiện để người trẻ trau dồi kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.