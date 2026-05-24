Độc đáo lễ rước sản vật 34 tỉnh, thành Việt Nam tri ân Thần Nông

Ngày 24/5, tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (phường Nam Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân tham gia với nghi lễ rước sản vật dâng lên Thần Nông. Đây là hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp - một nét văn hóa độc đáo ở vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Lễ rước sản vật dâng lên Thần Nông diễn ra trên cánh đồng lúa Tam Cốc đang mùa đẹp nhất trong năm (Ảnh: Thái Bá).

Lễ rước sản vật của 34 tỉnh, thành phố với chủ đề "Tri ân Đức Thần Nông" được thực hiện trên dòng sông Ngô Đồng, trải dài qua cánh đồng lúa Tam Cốc - một trong những cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Các thuyền chở theo sản vật của mọi miền đất nước sẽ xuôi theo dòng sông về đền thờ Thần Nông ở cuối Hang Ba.

Tại đây, Ban tổ chức cùng lãnh đạo trung ương và tỉnh Ninh Bình thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng kính lên Thần Nông các nông sản của 34 tỉnh, thành trong cả nước, từ hạt lúa, trái cây đến cây thuốc cứu người, đều là những tinh hoa của đất trời Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ, các nghi lễ là sự kế thừa và phát huy truyền thống nền nông nghiệp lúa nước lâu đời, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, với các bậc tiền nhân và các vị thần nông.

Các thuyền chở sản vật của 34 tỉnh, thành phố xuôi theo dòng sông Ngô Đồng để đến đền thờ Thần Nông (Ảnh: Thái Bá).

Đây cũng là thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự gắn kết giữa các vùng miền của cả nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam trường tồn cùng thời gian.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội diễn ra đúng vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ. Từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" - một biểu tượng độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình.

Nghi lễ dâng tinh hoa đất trời Việt Nam lên tri ân Thần Nông (Ảnh: Thái Bá).

Từ Hà Nội về Ninh Bình ngắm cánh đồng lúa Tam Cốc đúng vào ngày lễ, chị Mai Hoa tâm sự: "Lần đầu tiên tôi được tham dự lễ hội rước sản vật dâng tiến thần nông. Một nét văn hóa độc đáo diễn ra trên dòng sông uốn lượn trên cánh đồng lúa ngả sắc vàng mượt. Hoạt động văn hóa ý nghĩa này không nơi nào ở Việt Nam có được, rất đặc sắc của vùng đất Cố đô Hoa Lư".