Doanh nghiệp Hải Phòng góp tiếng nói vào hoạch định chính sách

Chiều 9/6, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026).

Chương trình tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, đồng thời thể hiện cách tiếp cận mới trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách. Thay vì chỉ tập trung phản ánh khó khăn và kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, Diễn đàn năm nay hướng tới mục tiêu đồng kiến tạo chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Quang cảnh sự kiện (Ảnh: Vân Nguyễn).

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế.

Theo ông Đặng Hồng Anh, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn chưa từng có. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh VPSF 2026 không chỉ là nơi phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp mà phải trở thành kênh cung cấp dữ liệu thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương cần được tổng hợp, phân tích và chuyển hóa thành các đề xuất cải cách ở tầm quốc gia.

Theo lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, một trong những điểm mới đáng chú ý của phiên đối thoại tại Hải Phòng là chuyên đề “Doanh nghiệp một người”. Đây là mô hình đang xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, cho phép cá nhân vận hành doanh nghiệp với quy mô tinh gọn nhưng vẫn tạo ra giá trị lớn.

Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, cần có nhiều điều kiện hỗ trợ đi kèm như hành lang pháp lý rõ ràng, công cụ số dễ tiếp cận, các chương trình đào tạo thực tiễn, dịch vụ tư vấn tài chính, thuế và pháp lý phù hợp. Bên cạnh đó, vai trò đồng hành của các tổ chức hội và cộng đồng cố vấn cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng phân tích những cơ hội và thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang đối mặt trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế và tăng cường hợp tác công - tư. Từ góc nhìn thực tiễn, nhiều doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng quy mô kinh doanh.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Vân Nguyễn).

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng cho biết vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục được tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành kênh đối thoại hiệu quả, giúp kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và thúc đẩy các chương trình hợp tác công - tư.

Ông Lê Văn Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, cho rằng thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc.

Theo ông Việt, để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng thực sự, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa khu vực công và khu vực tư. Sự đồng hành này sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng”, nhằm tạo môi trường hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy thế hệ doanh nhân trẻ phát triển trong thời gian tới.