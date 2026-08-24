Doanh nghiệp đề xuất khai thác mỏ vàng ở Thái Nguyên trong 8 năm

Thông tin vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, một doanh nghiệp có trụ sở nằm trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cấp giấy phép khai thác vàng sa khoáng tại khu vực phía Nam thung lũng Khắc Kiệm (xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên).

Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản vàng sa khoáng tại khu vực thung lũng Khắc Kiệm đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt trong quyết định ban hành năm 2021. Trong đó, trữ lượng khoáng sản vàng sa khoáng được công nhận trên 83,5kg (tương đương 85.525m3 cát quặng).

Một khu vực khai thác vàng tại Khắc Kiệm, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thanh tra).

Doanh nghiệp này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép khai thác trữ lượng khoáng sản trên 66kg (tương đương gần 68.000m3 cát quặng). Công suất khai thác tối đa 10.000m3 cát quặng/năm, tương đương với khoảng 8,8kg Au/năm.

Diện tích khu vực khai thác rộng trên 8ha. Doanh nghiệp đề xuất thời gian khai thác là 8 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cũng theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này vừa lựa chọn một doanh nghiệp được xem xét cấp giấy phép thăm dò quặng vàng ở Khuổi Sáp, xã Yên Thổ (trước đây thuộc huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng. Đây là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoáng sản vàng thuộc danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng của Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ ban hành Quyết định số 3792/2025.

Bộ đã đề nghị doanh nghiệp bổ sung đầy đủ tài liệu cũng như báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản của tổ chức (nếu có), trong đó nêu rõ thông tin chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản cũng như tình trạng vi phạm, xử lý vi phạm (nếu có) trong thời hạn 5 năm gần nhất.