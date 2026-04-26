Đoạn kênh 3km có 28 người chết đuối: Gấp rút xử lý “điểm đen”

Sau khi báo Dân trí phản ánh đoạn kênh "tử thần" dài 3km cướp đi mạng sống hàng chục người, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý. Đoạn kênh này chạy qua địa bàn xã Phước Giang, là “điểm đen” tai nạn bởi trong 30 năm đã có 28 người chết đuối.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị này đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực địa. Trên đoạn kênh này có 5 cầu thô sơ được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. Các cầu và bờ kênh chưa có lan can, hộ lan gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia lưu thông, đúng như phản ánh của cơ quan báo chí.

Bờ kênh không có hộ lan, cầu không lan can khiến hàng chục người rơi xuống nước tử vong (Ảnh: Quốc Triều).

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành công trình là Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu và trên bờ kênh. Sở yêu cầu công ty phải thực hiện nhiệm vụ này ngay trong tháng 5.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phải kiểm tra, thống kê những vị trí bờ kênh, cầu qua kênh bị hư hỏng, xuống cấp, không có lan can bảo vệ. Trên cơ sở đó, công ty cân đối nguồn kinh phí hiện có cũng như đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ thêm để bảo trì công trình, đầu tư các hạng mục đảm bảo giao thông phục vụ người dân.

Quá nhiều vụ tai nạn xảy ra nên một số người dân xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) tự bỏ tiền làm rào chắn trên bờ kênh (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, kênh chính Bắc và chính Nam là các công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng năm 1991, chiều dài mỗi tuyến khoảng 35km. Trong đó, đoạn kênh chính Nam qua xã Phước Giang được người dân gọi là “kênh tử thần”.

Đoạn kênh dài 3km không có hộ lan, một số cây cầu không có lan can nên nhiều người rơi xuống nước. Trong 30 năm qua đã có 28 người chết đuối, riêng số người gặp nạn nhưng được cứu nhiều không đếm xuể.

Hàng chục năm qua, người dân và chính quyền địa phương liên tục kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.