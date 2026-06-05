Đoạn kênh 3km có 28 người chết đuối: Dựng lan can an toàn

Ngày 5/6, ông Hà Thế Vinh, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng mất an toàn trên đoạn kênh chính Nam qua xã Phước Giang, UBND tỉnh đã chỉ đạo công ty kiểm tra, lên phương án khắc phục.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã khảo sát và thực hiện sửa chữa, lắp đặt hộ lan tại 4 cầu dân sinh, đồng thời cắm biển hạn chế tốc độ, cấm các phương tiện có tải trọng trên 2 tấn đi qua. Cọc tiêu cũng được lắp đặt dọc bờ kênh nhằm cảnh báo cho người dân khi tham gia giao thông.

Cầu dân sinh bắc qua kênh chính Nam thuộc địa bàn xã Phước Giang (Quảng Ngãi) đã có lan can (Ảnh: Quốc Triều).

“Dù còn khó khăn về kinh phí nhưng chúng tôi đã cố gắng để lắp đặt hộ lan cầu, cọc tiêu cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên đoạn kênh chính Nam thuộc địa bàn xã Phước Giang”, ông Vinh thông tin.

Theo ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi), việc lắp đặt hộ lan tại các cầu dân sinh đã hoàn thành, giúp ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đoạn kênh chính Nam chảy qua địa bàn xã vẫn còn một số điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Do đó, chính quyền địa phương mong muốn đơn vị quản lý, vận hành tuyến kênh tiếp tục rà soát, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương.

Ông Thiện cũng gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã kịp thời phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại đây. Nhờ đó những kiến nghị chính đáng của người dân địa phương đã được giải quyết kịp thời.

Như Dân trí phản ánh, kênh chính Bắc và chính Nam là các công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng năm 1991, chiều dài mỗi tuyến khoảng 35km. Trong đó, đoạn kênh chính Nam qua xã Phước Giang được người dân gọi là “kênh tử thần”.

Đoạn kênh dài 3km không có hộ lan, một số cây cầu không có lan can nên nhiều người rơi xuống nước. Trong 30 năm qua đã có 28 người chết đuối, riêng số người gặp nạn nhưng được cứu nhiều không đếm xuể. Hàng chục năm qua, người dân và chính quyền địa phương liên tục kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.