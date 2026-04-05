Đoạn đường nối Tam Trinh - Giải Phóng lộ diện sau khi dọn sạch mặt bằng

Dự án đường nối Tam Trinh với Giải Phóng được triển khai từ năm 2023 theo quyết định giao nhiệm vụ của UBND TP Hà Nội. Ban đầu do UBND quận Hoàng Mai (cũ) phụ trách, hiện nay được chuyển giao cho UBND phường Hoàng Mai tổ chức thực hiện.

Công trình hướng tới xây dựng tuyến kết nối khu đô thị Đồng Tàu (phường Hoàng Mai) với đường Giải Phóng (Ảnh: Google Maps).

Đồng thời hoàn thiện trục Tam Trinh - Giải Phóng theo hướng thông suốt, tăng khả năng liên kết giao thông khu vực phía Nam thành phố và giảm áp lực khu vực vành đai 2,5 và 3.

Theo quy hoạch, đoạn đường được thiết kế dài khoảng 472m, mặt cắt ngang đạt 30m. Trong đó, phần đường dành cho phương tiện lưu thông rộng 15m, bố trí 4 làn xe, hai bên là vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m, bảo đảm không gian cho người đi bộ và hạ tầng phụ trợ.

Điểm đầu tuyến từ khu đô thị Đồng Tàu, trùng với ngách 1141/94/46 đường Giải Phóng. Ở điểm còn lại, nối trực tiếp vào ngõ 1277 Giải Phóng.

Trước đó, ngày 31/3, UBND phường Hoàng Mai đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của 167 hộ dân để phục vụ triển khai dự án.

Một số đoạn trong phạm vi dự án được quây kín bằng hàng rào tôn, chờ thi công và đảm bảo an toàn khu vực.

Nhiều khu đất còn lại của các hộ dân đã bắt đầu xây dựng các công trình mới dọc theo tuyến.

Tại các ngách nhỏ thuộc khu vực ngõ 1277 Giải Phóng, vật liệu xây dựng tập kết tràn lan, chiếm dụng lối đi, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết tình trạng đổ trộm rác và vật liệu xây dựng thường diễn ra vào ban đêm, khiến các ngách nhỏ nhanh chóng bị lấp đầy rác thải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Những căn nhà có hình thù siêu mỏng, méo mó, chắp vá tạm bợ nằm dọc theo phần đất còn lại. Các công trình này dần hiện ra rõ nét hơn khi việc xây dựng được triển khai, tạo nên những dãy nhà với kích thước và hình dạng không đồng đều.

Thuê trọ tại ngách 1277/80 Giải Phóng hơn một năm nay, bà N.T.L (quê Hưng Yên) cùng con sinh sống trong căn phòng rộng khoảng 40m2. Tuy nhiên, do nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở đường, diện tích căn phòng hiện chỉ còn khoảng 20m2.

Bà L. cho biết, trong gần một tháng, hai mẹ con phải tạm chuyển đi nơi khác để chờ chủ nhà sửa chữa lại phần diện tích còn lại. Sau khi quay trở về, tiền thuê trọ được giảm từ 3 triệu đồng xuống còn 1,9 triệu đồng mỗi tháng. Dù chi phí sinh hoạt nhẹ hơn trước, nhưng không gian sống trở nên chật hẹp, bí bách, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bụi bặm từ công trường.

Khu vực thi công cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh, khiến cuộc sống của hai mẹ con gặp không ít bất tiện. "Nếu tình hình không sớm ổn định, có lẽ gia đình tôi sẽ phải tìm chỗ ở khác", bà L. chia sẻ.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển, đồng bộ hạ tầng khu vực Hoàng Mai, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía Nam Hà Nội.