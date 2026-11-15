Tối 14/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với anh H.T.Đ. (SN 1997, ở xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển ô tô vi phạm tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT; vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Đ. (Ảnh: Cắt từ clip).

Với các vi phạm nêu trên, tài xế Đ. có thể đối mặt với mức xử phạt từ 24,8 đến 29 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h20 ngày 13/11, tài xế Đ. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lào Cai rồi vi phạm các lỗi nêu trên.

Đáng nói, khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế Đ. còn tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tuân thủ tốc độ và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia.