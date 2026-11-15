Chiều 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.Q.T. (SN 1997, ở TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 35km/h, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, vi phạm nồng độ cồn mức 2 (vượt quá 0,25 đến 0,4mg/lít khí thở), lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cục CSGT cho biết, dự kiến tổng mức phạt tiền đối với tài xế T. là 96,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Trước đó, khoảng 15h27 ngày 14/11, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Quang Trung, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 30D-6xx.xx chạy với tốc độ 98km/h trên đoạn đường quy định tốc độ tối đa 50km/h.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế ô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, liên tục lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã phối hợp với các tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến để tổ chức dừng phương tiện, bảo đảm an toàn. Đến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường An Tường, lực lượng chức năng đã dừng được chiếc xe để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, người điều khiển ô tô được xác định là anh Đ.Q.T.. Kết quả kiểm tra cho thấy người này có nồng độ cồn 0,345mg/lít khí thở; không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Cục CSGT cho biết việc tài xế đã sử dụng rượu rồi lái xe, chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.