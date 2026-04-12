Định hướng mới của Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp trường học, bệnh viện

Nghị quyết số 105 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210 liên quan việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đã được ban hành.

Tại nghị quyết này, Chính phủ nêu rõ định hướng thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp Nhà nước theo yêu cầu của Trung ương.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, Chính phủ cho biết cơ bản giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hoàng Lê).

Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, cũng được Chính phủ đề cập, với yêu cầu bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp công lập khác phải tự bảo đảm chi thường xuyên.

Với cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó Chính phủ chỉ đạo rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, theo yêu cầu của Chính phủ, mỗi địa phương có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Với trường trung cấp nghề thì duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, các trường còn thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng.

Với trường cao đẳng, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên). Các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.

Với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Chính phủ định hướng chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Trong đó, Chính phủ lưu ý bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS; ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và THCS) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Với các bệnh viện công lập (đa khoa, chuyên khoa hiện có), Chính phủ cho biết sẽ giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Với các Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố trước đây, Chính phủ cũng cho biết sẽ cơ bản duy trì và chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành sau sắp xếp, để tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực liên xã, phường không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trạm Y tế xã, phường sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh ban đầu và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho nhân dân.