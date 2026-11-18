Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 18/11, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, xử lý các trường hợp tài xế ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn tại đoạn trước số nhà 341 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với nhiều nữ tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây lực lượng CSGT cũng kiểm soát nồng độ cồn với cả các nữ tài xế, tuy nhiên không phát hiện trường hợp nào là nữ giới vi phạm. Sau khoảng 1,5 giờ kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp đều là tài xế xe máy vi phạm.

Đơn cử, lúc 14h18, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 29L5-427.xx do một nam tài xế điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên khi nhìn thấy tổ công tác, tài xế xe máy bất ngờ quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy vào ngõ 453 Minh Khai.

Tài xế Đ. quay đầu xe bỏ chạy khi phát hiện tổ công tác, nhưng bất thành (Ảnh: Trần Thanh).

Phát hiện sự việc, cán bộ làm nhiệm vụ chống quay đầu liền áp sát, yêu cầu tài xế chấp hành rồi đưa cả người và phương tiện vi phạm về chốt để làm việc. Tại đây, danh tính tài xế được xác định là anh Đ.X.Đ. (SN 1975, ở Hà Nội).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. vi phạm ở mức 0,837mg/lít khí thở (gấp hơn 2 lần mức vi phạm kịch khung 0,4mg/lít khí thở).

"Hôm nay tôi có uống vài cốc bia liên hoan cùng đồng nghiệp. Tôi mong các anh bỏ qua cho", nam tài xế trình bày và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông Đ.V.Q. (SN 1961, quê Hưng Yên), điều khiển xe máy mang BKS 34ND-24.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,067mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông Q. cho hay vừa uống vài chén rượu với bạn, nam tài xế đang trên đường đi làm thì bị CSGT phát hiện, xử lý. Với vi phạm này, ông Q. sẽ bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Nguyễn Tiến Trung, tổ trưởng tổ công tác cho biết hành vi đã uống rượu bia mà vẫn cố tình lái xe là hành vi coi thường pháp luật và tính mạng của chính mình cũng như người khác.

Loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn chiều 18/11 bị CSGT xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

"Khi thấy CSGT mà bỏ chạy, người vi phạm không những không giải quyết được lỗi vi phạm mà còn tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm hơn. Việc bỏ chạy có thể gây tai nạn cho người đi đường và lực lượng làm nhiệm vụ. Các tài xế đừng vì né tránh một lần kiểm tra mà đánh đổi bằng cả tương lai. Đã uống rượu bia, tuyệt đối không lái xe", vị Trung tá CSGT khuyến cáo.