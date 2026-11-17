Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 16/11 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty Cao su Đà Nẵng). Ông Nhựt đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Thắng Lợi).

Cơ quan này cũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các phường Ngũ Hành Sơn và Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng theo thẩm quyền đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, cựu Trưởng Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu công ty.

Trong đó, bà Thu là đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5, thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Hiền là đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân. Cả hai đều bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có vi phạm pháp luật.