Đình chỉ công việc nhân viên an ninh Aeon Mall quy chụp khách ăn trộm đồ

Liên quan vụ nữ khách hàng tố bị quy chụp trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên, TP Hà Nội, ngày 10/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Aeon Mall đã có quyết định tạm đình chỉ công việc với nhân viên an ninh trong vụ việc.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin, việc đình chỉ này không đồng nghĩa toàn bộ trách nhiệm của sự cố thuộc về những nhân viên an ninh này, mà thuộc về lỗi hệ thống, trong công tác đào tạo, giám sát của Aeon Mall Long Biên.

Trước đó, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết quá trình rà soát nội bộ xác nhận khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

Sau vụ việc, doanh nghiệp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách hàng và được nữ khách chấp nhận lời xin lỗi, cũng như không tiếp tục truy cứu trách nhiệm khác.

Hai nhân viên an ninh trong vụ việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh vụ việc. Đối với việc thỏa thuận, hòa giải khách hàng và Aeon Mall, vị này cho hay đây là việc nội bộ giữa hai bên.

Trước đó, theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon Mall Long Biên để đặt taxi về. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện, một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của các con. Nữ khách hàng đề nghị phía liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.