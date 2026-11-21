Ngày 21/11, Công an TP Hà Nội cho biết Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở khám, chữa bệnh tại nhà của ông P.V.C. ở xã Dương Hòa. Thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn đang khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền thuốc cho người dân.

Theo đại diện Đội 7, người đến cơ sở chỉ cần mô tả triệu chứng đã được chỉ định tiêm, không qua thăm khám.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở (Ảnh: N.T.).

Tại phòng dùng để thăm khám và cất giữ thuốc, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều ống thuốc, dung dịch đã qua sử dụng vứt ngổn ngang. Một số thuốc được chia liều, đóng gói sẵn nhưng không có tem, nhãn.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Khoảng một nửa trong số đó là thuốc kê đơn, gồm kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các dung dịch tiêm truyền.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận khoảng 200 bơm kim tiêm cùng 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định về chất thải y tế.

Hình ảnh cơ sở chữa trị cho người bệnh (Ảnh: N.T.).

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông C. thừa nhận tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà. Theo cơ quan chức năng, cơ sở hoạt động không phép và có thu tiền của người bệnh.

Việc chỉ định, tiêm truyền thuốc khi chưa thăm khám và không bảo đảm điều kiện chuyên môn tiềm ẩn nguy cơ cho người bệnh, trong đó có phản ứng thuốc, sốc phản vệ và nhiễm trùng. Cơ quan chức năng đã đình chỉ toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở của ông C., đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.