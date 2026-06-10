Điều chuyển công tác cán bộ chơi golf trong giờ hành chính ở Phú Thọ

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, ông N.K.Đ. (Trưởng phòng Khoáng sản) vừa bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển công tác sang làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu, do đi chơi golf trong giờ hành chính.

Trước đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ chỉ đạo xác minh nội dung đơn tố cáo ông Đ. rời nhiệm sở đi chơi golf trong giờ hành chính.

Ông N.K.Đ. bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển công tác do chơi golf trong giờ hành chính (Ảnh minh họa).

Kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cho thấy, ông Đ. rời cơ quan trong giờ hành chính để đi chơi golf trong hai ngày (2/3 và 3/4).

Điều này vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định đối với cán bộ, công chức cũng như quy định nội bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ.