Diện mạo mới tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được trải thảm nhựa

Những ngày đầu tháng 6, công trường dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhộn nhịp với nhiều mũi thi công đồng loạt tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 500m tuyến Vành đai 1 đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã được hoàn thành thảm nhựa trên một nửa bề rộng mặt đường.

Tuyến đường chưa chính thức thông xe song mặt đường đẹp, thông thoáng đã khiến nhiều người dân tự phát lưu thông qua khu vực.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa, điểm cuối tại nút giao thông trước Đền Voi Phục với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,3km, quy mô mặt cắt ngang là 50m.

Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị được huy động cùng hàng trăm công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu vượt và hạ tầng kỹ thuật.

So với giai đoạn trước, diện mạo khu vực đã có nhiều thay đổi khi mặt bằng giao thông cơ bản được hình thành và một số hạng mục chính dần hoàn thiện.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, các tổ đội thi công vẫn duy trì làm việc trên công trường nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Không chỉ trên công trường dự án, khu vực dân cư dọc tuyến cũng ghi nhận nhiều thay đổi. Tại nhiều vị trí, người dân đang sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa sau khi mặt bằng và hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện.

Sinh sống tại khu vực đường La Thành đã hơn 50 năm, ông Nguyễn Văn Thành (73 tuổi) cho biết, ông cảm thấy vô cùng phấn khởi khi chứng kiến những đoạn đường đầu tiên của dự án dần thành hình.

“Người dân ở đây ai cũng mong đường sá khang trang, thông thoáng hơn, tương xứng với bộ mặt của Thủ đô. Dù quá trình thi công đôi lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng dự án đã kéo dài nhiều năm nên chúng tôi đều mong công trình được đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành”, ông Thành chia sẻ.

Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường Vành đai 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực nội thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm Hà Nội.