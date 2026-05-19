Diện mạo mới của nút giao Phạm Tu - đường 70 sau gần 10 năm chậm tiến độ

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Hà Nội) được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng trị giá hơn 1.920 tỷ đồng, bao gồm hai tuyến chính. Tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt đường rộng 53,5m; tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5 m.

Mặc dù phần lớn các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào khai thác, nhưng riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 trị giá gần 786 tỷ đồng bị đình trệ từ năm 2018 đến nay do vướng mắc mặt bằng.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí trong chiều 18/5, công tác giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - đường 70 đang được triển khai gấp rút, rầm rộ. Quan sát từ trên cao có thể thấy, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã dần hoàn thiện.

Người dân trong phạm vi dự án đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc, tài sản để bàn giao mặt bằng. Khi mặt bằng được thu hồi, nhiều khu vực quanh nút giao trở nên thông thoáng hơn, phục vụ việc triển khai các hạng mục xây dựng.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nút giao Phạm Tu - đường 70 được triển khai trên địa bàn 3 phường là Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng.

Việc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng được đánh giá là yếu tố then chốt giúp dự án sớm hoàn thiện, giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

Các máy xúc chuyên dụng được huy động để thực hiện phá dỡ, hạ giải công trình, tạo mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục tại nút giao Phạm Tu - đường 70.

Những căn nhà nằm trong phạm vi dự án đang được khẩn trương tháo dỡ, mở ra không gian mới cho tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Nam với trung tâm Hà Nội.

Chiều 18/5, các công nhân tiến hành dựng cột để chuẩn bị lắp đặt hàng rào nằm cạnh đường 70 để đảm bảo an toàn cho công tác thi công cũng như các phương tiện lưu thông qua khu vực thực hiện dự án.

Trước thời điểm bàn giao mặt bằng, nhiều hộ dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phân loại đồ đạc để chuẩn bị di dời khỏi khu vực dự án.

Những vật dụng cũ, khung sắt, cửa nhôm hay đồ gia dụng,... không còn sử dụng được người dân bán cho người mua phế liệu để giảm bớt chi phí chuyển nhà.

Khu vực nút giao Phạm Tu - đường 70 thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nay nút giao này đang từng bước được giải cứu nhờ công tác giải phóng mặt bằng quyết liệt.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, sau khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư, nhà thầu phải khẩn trương tổ chức thi công; phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV.

Mốc tiến độ được chốt là hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12.

Dự án cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 có vai trò kết nối Vành đai 3 với tỉnh lộ 70.

Khi dự án hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng kết nối, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng trong khu vực (Ảnh: Google Maps/Thành Đông).