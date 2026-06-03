Diện mạo Đức Trọng, vùng đất được kỳ vọng thành trung tâm mới của Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng với quy mô gần 15.000ha (tương đương hơn 148km2), ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2050.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh, bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Trong ngắn hạn, xã Đức Trọng đặt mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030, hướng tới trở thành đơn vị hành chính cấp phường. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp, giao thông và đô thị.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu dài hạn, địa phương định hướng Đức Trọng trở thành Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng; giữ vai trò hạt nhân của “tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng”, có chức năng liên kết vùng, dẫn dắt phát triển kinh tế cho đô thị và khu vực nông thôn lân cận.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ tại Đức Trọng.

Đồng thời, Lâm Đồng đưa ra mục tiêu đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác cảng cạn Đức Trọng; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Chủ nhiệm Khoa quy hoạch, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, tỉnh Lâm Đồng có địa bàn trải rộng với hình thái đô thị Đà Lạt, Gia Nghĩa thuộc vùng cao nguyên, Phan Thiết nghiêng về miền biển.

Việc Lâm Đồng chọn Đức Trọng làm Trung tâm hành chính - Chính trị là phù hợp vì có hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, có nhiều tuyến quốc lộ kết nối với vùng lân cận, nhiều tuyến cao tốc đang được hình thành.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười cho biết, trong tương lai, từ Đức Trọng sẽ hình thành trục động lực kết nối với thành phố Đồng Nai, TPHCM. Điều này sẽ giúp địa phương thu hút các nhà đầu tư với các dự án quy mô lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Trong mục tiêu dài hạn đến 2050, Đức Trọng được hướng đến hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và cải tiến công nghệ chuyên sâu về sinh học, chế biến sâu nông sản.

Ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Chuyên gia chính sách công Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết, Đức Trọng nằm ở vùng trung tâm của Lâm Đồng, sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng kết nối, đất đai… giúp địa phương hình thành cấu trúc đô thị - hành chính hoàn chỉnh, đáp ứng xu hướng phát triển.

Xã Đức Trọng nằm ở vị trí địa lý cân bằng giữa cao nguyên và vùng biển của tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Google Maps).