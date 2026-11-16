Tối 15/11, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt với anh N.N.T. (SN 2005, ở phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển xe máy phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu; vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Ngoài ra tài xế T. còn điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe; Không có chứng nhận đăng ký xe.

Tài xế T. cùng chiếc xe máy tại chốt CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Với các vi phạm nêu trên, anh T. đã bị CSGT xử phạt 29,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện.

Trước đó lúc 21h43 ngày 14/11, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, vượt qua chốt kiểm tra.

Đáng chú ý, sau khi bỏ chạy, người điều khiển phương tiện còn nhiều lần quay trở lại khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra và xác định người điều khiển phương tiện vi phạm là anh N.N.T..

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Các tài xế cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chỉ điều khiển phương tiện khi có đầy đủ điều kiện, giấy tờ và trang bị an toàn theo quy định.