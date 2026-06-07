Đi thăm bà con, người đàn ông bị xe buýt cán tử vong ở TPHCM

Tối 7/6, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô buýt và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, gần 19h cùng ngày, xe buýt mang biển số 61F-003.91 do nam tài xế lái trên đường Cách Mạng Tháng Tám, theo hướng từ Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

Khi gần đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (phường Thủ Dầu Một), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do ông T.N.H. (42 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một) chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến ông H. ngã xuống đường, bị cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Thủ Dầu Một đến hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Bà con của ông H. cho biết, ông đi thăm người thân và đang trên đường về, gặp tai nạn.