Đi tập thể dục, phát hiện 2 con cá sấu nổi trên mặt nước

Ngày 2/5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp ngành chức năng xử lý thông tin liên quan vụ người dân phát hiện 2 con cá sấu tại một đoạn sông trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h ngày 1/5, trong lúc đi tập thể dục, 2 cha con ở xã Tiểu Cần phát hiện 2 con cá sấu (trọng lượng khoảng 100kg) nổi lên tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, khu vực chuẩn bị thi công. Sau đó, cả 2 đã chụp hình lại và trình báo cơ quan công an.

2 con cá sấu nổi trên mặt nước (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận thông tin, Công an xã Tiểu Cần đã báo cáo UBND xã và phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc tụ tập hiếu kỳ, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em. Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương, Công an xã Tiểu Cần.