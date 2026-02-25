Di chuyển đình, chùa khỏi khu Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ ở Hưng Yên

UBND xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Hưng Yên về việc di chuyển đình Vân Nội, chùa Hưng Khánh ra vị trí mới đã được quy hoạch theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo, việc di chuyển căn cứ Luật Đất đai năm 2024, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 và các quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Khoái Châu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Chủ trương này cũng gắn với việc triển khai xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải theo văn bản của Bộ Công an.

97,6% người dân đồng ý di chuyển

Theo UBND xã Việt Tiến, Khu Nhà tưởng niệm/Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện là di tích lịch sử cấp tỉnh, được xây dựng trên khuôn viên cũ của đình làng Vân Nội, với diện tích hơn 4.300m2.

Công trình là địa chỉ văn hóa, giáo dục truyền thống của địa phương. Tại đây lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Hưng Yên, cùng các tư liệu về quê hương Vân Nội và dòng họ Hoàng.

Cũng theo UBND xã Việt Tiến, đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh đang xây dựng nằm trong quần thể quy hoạch chung của Khu Nhà tưởng niệm. Việc tiếp tục tôn tạo hoặc xây mới tại vị trí cũ không còn phù hợp do quỹ đất hạn chế và ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc, cảnh quan.

UBND xã đã chỉ đạo thôn Vân Nội tổ chức lấy ý kiến toàn bộ người dân bằng phiếu về chủ trương di chuyển. Kết quả, 97,6% người dân đồng ý, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp quy hoạch.

Chính quyền địa phương cho rằng ý kiến của một số cá nhân có đơn kiến nghị không đại diện cho cộng đồng dân cư. UBND xã đã tổ chức cung cấp thông tin sơ bộ về tổng thể quy hoạch và mô hình thiết kế dự kiến xây dựng chùa Hưng Khánh tại vị trí mới.

Đình Vân Nội, chùa Hưng Khánh (khoanh đỏ) nằm sát Khu Nhà tưởng niệm/Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Dũng).

Liên quan 11 công dân gửi đơn kiến nghị, UBND xã đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại. Tại hội nghị lần thứ nhất ngày 25/8/2025, các công dân vắng mặt và không phản hồi.

Đến hội nghị lần 2 ngày 15/9/2025, 7/11 công dân cùng 3 luật sư tham dự. Đại diện UBND xã cho biết đa số người tham dự thống nhất với phương án di chuyển theo quy hoạch. Sau đó, địa phương đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan và các công dân có đơn.

Quy hoạch vị trí mới rộng gần 10.000m2

Theo quy hoạch, đình Vân Nội sẽ được xây dựng tại khu đất khoảng 1.900m2. chùa Hưng Khánh được bố trí tại khu Mả Tung, thôn Vân Nội, với diện tích khoảng hơn 7.700m2.

UBND xã cho biết khu vực quy hoạch mới đã được các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang cây hàng năm. Tuy nhiên, một số hộ đã có hành vi san lấp, xây dựng nhà xưởng trái phép.

Chính quyền địa phương nhận định việc di chuyển Đình, Chùa ra khỏi khu Nhà tưởng niệm nhằm bảo đảm không gian tôn nghiêm, đồng bộ kiến trúc và phù hợp quy hoạch tổng thể.

Bà Hoàng Thị Loan được người dân tôn kính, xem như biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Khu Nhà tưởng niệm/Đền thờ mang kiến trúc giản dị, thể hiện sự tri ân đối với người mẹ đã sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo UBND xã Việt Tiến, trong thời gian tới, khi được nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia và kết hợp với dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, khu vực này sẽ trở thành quần thể văn hóa - giáo dục truyền thống của địa phương.

Địa phương đánh giá việc di chuyển đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh là chủ trương được triển khai từ năm 2022, phù hợp quy hoạch và nhận được sự đồng thuận của đa số người dân.

UBND xã Việt Tiến đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên cùng các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để địa phương triển khai thực hiện; đồng thời xem xét xử lý các hành vi kích động, chống đối, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.