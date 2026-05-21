Đi bộ sang đường, người đàn ông bị taxi tông tử vong

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết khoảng 18h30 ngày 20/5, ông Y.L.B. (63 tuổi, trú tại buôn Ea Păn, xã Ea Kar) đi bộ trên đường liên xã Ea Kar đi Ea Ô.

Khi ông B. di chuyển từ bên phải sang bên trái đường thì xảy ra va chạm với taxi mang biển kiểm soát 47H-043.xx do tài xế V.N.B. (41 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) điều khiển ngang qua.

Hiện trường vụ va chạm giữa taxi và người đi bộ sang đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc khiến ông B. bị thương nặng. Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, xe taxi hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Qua kiểm tra tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.