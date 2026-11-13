Đà Lạt đang rộn ràng chuẩn bị cho Festival Hoa lần thứ XI - năm 2026 với nhiều hoạt động chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, đặc biệt là tuyến đèo Prenn, cửa ngõ quan trọng của thành phố.

Từ đầu tháng 11, đoạn đèo Prenn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt đã được cơ quan chức năng tiến hành chỉnh trang, cải tạo cảnh quan để chào đón sự kiện lớn này.

Điểm nhấn đáng chú ý là bức tranh đa sắc màu dài 120m, cao 6m được các họa sĩ "hô biến" trên taluy dương bê tông tại cửa ngõ Đà Lạt.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, đại diện Công ty TNHH vẽ tranh tường Đà Lạt, cho biết bức tranh phong cảnh này thể hiện hình ảnh về miền cao nguyên đến biển cả của Lâm Đồng sau sáp nhập, được thực hiện sau khi có sự phê duyệt bản thảo từ cơ quan chức năng.

Với sự tham gia của 8 họa sĩ, công trình này bắt đầu từ ngày 8/11 và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12, kịp thời chào đón Festival Hoa Đà Lạt.

Bức tranh phong cảnh vùng đất Lâm Đồng từ cao nguyên đến biển cả đang dần lộ diện, thu hút sự chú ý và thích thú của người dân.

Bên cạnh bức tranh tường, cơ quan chức năng phường Xuân Hương cũng đang tích cực cải tạo, xây dựng vườn hoa, cây cảnh hai bên lề đường đèo Prenn.

Ông Hồ Hữu Tường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Hương, cho biết địa phương đã phối hợp trồng hơn 23.000 chậu hoa, cây cảnh các loại, tạo điểm nhấn cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động này đều từ nguồn xã hội hóa.

Lan can thô cứng trên cầu Datanla, gần Khu du lịch thác Datanla, cũng được trang trí bằng những chậu hoa Phong Lữ, biến nơi đây thành không gian rực rỡ sắc màu.

Khuôn viên tại nút giao đèo Prenn - Trúc Lâm Yên Tử (đường vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) cũng đã trở thành một vườn hoa rực rỡ.

Những hàng hoa rực rỡ dọc lề đường đèo Prenn đang tạo nên một diện mạo mới, tươi tắn cho thành phố ngàn hoa.

Đèo Prenn, dài 7km, thuộc tuyến quốc lộ 20, là một trong những cửa ngõ chính và cung đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.