Đèo Prenn rực rỡ sắc màu đón Festival Hoa Đà Lạt
(Dân trí) - Trước Festival Hoa Đà Lạt, taluy dương bê tông trên đèo Prenn được các họa sĩ biến thành bức tranh "khổng lổ", đa màu sắc. Hai lề đường đèo uốn lượn là những luống hoa chạy dài.
Đà Lạt đang rộn ràng chuẩn bị cho Festival Hoa lần thứ XI - năm 2026 với nhiều hoạt động chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, đặc biệt là tuyến đèo Prenn, cửa ngõ quan trọng của thành phố.
Từ đầu tháng 11, đoạn đèo Prenn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt đã được cơ quan chức năng tiến hành chỉnh trang, cải tạo cảnh quan để chào đón sự kiện lớn này.
Điểm nhấn đáng chú ý là bức tranh đa sắc màu dài 120m, cao 6m được các họa sĩ "hô biến" trên taluy dương bê tông tại cửa ngõ Đà Lạt.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, đại diện Công ty TNHH vẽ tranh tường Đà Lạt, cho biết bức tranh phong cảnh này thể hiện hình ảnh về miền cao nguyên đến biển cả của Lâm Đồng sau sáp nhập, được thực hiện sau khi có sự phê duyệt bản thảo từ cơ quan chức năng.
Với sự tham gia của 8 họa sĩ, công trình này bắt đầu từ ngày 8/11 và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12, kịp thời chào đón Festival Hoa Đà Lạt.
Bức tranh phong cảnh vùng đất Lâm Đồng từ cao nguyên đến biển cả đang dần lộ diện, thu hút sự chú ý và thích thú của người dân.
Bên cạnh bức tranh tường, cơ quan chức năng phường Xuân Hương cũng đang tích cực cải tạo, xây dựng vườn hoa, cây cảnh hai bên lề đường đèo Prenn.
Ông Hồ Hữu Tường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Xuân Hương, cho biết địa phương đã phối hợp trồng hơn 23.000 chậu hoa, cây cảnh các loại, tạo điểm nhấn cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động này đều từ nguồn xã hội hóa.
Lan can thô cứng trên cầu Datanla, gần Khu du lịch thác Datanla, cũng được trang trí bằng những chậu hoa Phong Lữ, biến nơi đây thành không gian rực rỡ sắc màu.
Khuôn viên tại nút giao đèo Prenn - Trúc Lâm Yên Tử (đường vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) cũng đã trở thành một vườn hoa rực rỡ.
Những hàng hoa rực rỡ dọc lề đường đèo Prenn đang tạo nên một diện mạo mới, tươi tắn cho thành phố ngàn hoa.
Đèo Prenn, dài 7km, thuộc tuyến quốc lộ 20, là một trong những cửa ngõ chính và cung đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến khai mạc vào tối 19/12 và kết thúc vào đêm 31/12 bằng chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Festival sẽ có 11 chương trình, hoạt động chính, bao gồm phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival”; không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, các công viên, tuyến phố trung tâm; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival…
Ngoài các chương trình trọng tâm vào cuối tháng 12, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức 25 hoạt động, chương trình nghệ thuật hưởng ứng lễ hội diễn ra thường xuyên trong năm trên địa bàn toàn tỉnh.