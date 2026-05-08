Đèo Phượng Hoàng ùn tắc do xe bồn va chạm với ô tô đầu kéo

Chiều 8/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu với ô tô đầu kéo trên quốc lộ 26.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h45 cùng ngày, tại km31+700 quốc lộ 26 đoạn qua khu vực đèo Phượng Hoàng, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 47H-081.xx do tài xế N.V.V. (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Phượng Hoàng (Ảnh: Ngọc Xuân).

Khi di chuyển đến địa điểm trên, ô tô đầu kéo đã bất ngờ va chạm với xe bồn mang biển kiểm soát 43C-107.xx do tài xế N.P.L. (34 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế xe bồn bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu; cả 2 xe đều bị hư hỏng. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe bồn không đi đúng phần đường.