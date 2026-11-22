Sự việc xảy ra ở xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sau khi phát hiện một số trẻ em chưa được đăng ký khai sinh dù đã đến tuổi đi học, Công an xã Minh Hòa chủ động xác minh, thu thập thông tin và báo cáo UBND xã.

Trong đó, tiêu biểu là trường hợp con của chị Đ.T.N. (28 tuổi, trú ở xã Minh Hòa) dù nhiều năm theo học tại Trường Mầm non Minh Hòa (phân hiệu Ngọc Lập) nhưng chưa được đăng ký khai sinh, chưa có thông tin định danh cá nhân và chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Việc thiếu giấy tờ hộ tịch khiến gia đình gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến học tập và bảo đảm quyền lợi của cháu.

Gia đình cháu bé đến trụ sở Công an xã Minh Hòa báo cáo việc chưa có giấy khai sinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Minh Hòa kiên trì xác minh, thu thập, đối chiếu thông tin và hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ. Với sự vào cuộc của UBND xã Minh Hòa và UBND xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên), vừa qua cháu bé chính thức được UBND xã Chợ Rã cấp giấy khai sinh.

Điều đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để gia đình thực hiện các thủ tục về định danh cá nhân, bảo hiểm y tế, học tập và những quyền lợi chính đáng khác cho cháu bé.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch quan trọng, cơ sở pháp lý để mỗi trẻ em được xác lập thông tin nhân thân cũng như thực hiện quyền lợi cơ bản theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo các bậc cha mẹ, người giám hộ chủ động thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn.

Khi gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục hộ tịch, người dân cần liên hệ UBND cấp xã hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật.