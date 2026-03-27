Đến 2030, hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh xuất bản Việt Nam đã có hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, giữ vai trò là “vũ khí tư tưởng” sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bên cạnh đó, đây cũng là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa dân tộc, góp phần bồi đắp tri thức, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và phát triển con người Việt Nam.

Xuất bản là trụ cột của nền văn hóa

Chỉ thị 04-CT/TW xác định rõ quan điểm xuất bản là lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Không chỉ dừng ở vai trò chính trị - tư tưởng, xuất bản còn là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội, dẫn dắt thẩm mỹ và lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần trong cộng đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí (Ảnh: Nhân dân).

Đồng thời, xuất bản được xác định là công cụ quan trọng trong giáo dục, đào tạo và là một bộ phận của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành chuỗi giá trị nội dung số, tài sản số, nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh hội nhập, xuất bản còn đóng vai trò là cầu nối giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là công cụ ngoại giao văn hóa quan trọng, góp phần khẳng định và phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đưa hệ thống xuất bản thành ngành kinh tế số vươn ra toàn cầu

Chỉ thị số 04-CT/TW cũng nhấn mạnh định hướng phát triển xuất bản theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và kinh tế số.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành xuất bản phải thực hiện chuyển đổi số sâu rộng, phát triển hạ tầng công nghệ, nền tảng số và nội dung số; ưu tiên xuất bản điện tử, đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong toàn bộ hoạt động xuất bản.

Cùng với đó, 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử, 80% cơ sở in được hiện đại hóa, trở thành ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng.

Xa hơn, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại; đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí của nhân dân và trở thành ngành kinh tế số có năng lực vươn ra toàn cầu.

Đồng thời, Chỉ thị cũng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ thống xuất bản tinh, gọn, mạnh, chất lượng, hiện đại hoá; đầu tư, xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng, văn hoá giải trí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Trong đó, có tập đoàn thực hiện chức năng đối ngoại chiến lược quốc gia với nhiệm vụ tuyên truyền, hợp tác, trao đổi, đưa các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và tiếp thu tỉnh hoa tri thức, văn hoá nhân loại vào Việt Nam.

Thúc đẩy mạnh mẽ văn hoá đọc, hình thành các thiết chế văn hoá tạo không gian văn hoá đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách, Chỉ thị nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chỉ thị yêu cầu đến năm 2030, từ Trung ương đến mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử, sử dụng thống nhất; có thư viện lớn, trung tâm phát hành quy mô, hiện đại gắn với chuyển đổi số; đầu tư hệ thống phát hành đến cơ sở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành xuất bản cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam ra thế giới; tham gia khai thác bản quyền và quảng bá sách, báo Việt Nam ra thế giới.