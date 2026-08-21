Đêm trắng vận hành "trái tim" của hệ thống lưới điện truyền tải Phú Quốc

Đêm 19/8, hàng chục kỹ sư và công nhân điện lực đã thức trắng đêm tại Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (xã Hàm Ninh, Đặc khu Phú Quốc) để thực hiện thành công việc đóng điện, nâng cấp hệ thống năng lượng truyền tải. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng, sẵn sàng phục vụ phát triển kinh tế và các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Trong khi thành phố biển Phú Quốc chìm vào giấc ngủ, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc lại bừng sáng, hoạt động như một "thành phố công nghệ" thu nhỏ. Với tổng vốn đầu tư hơn 877 tỷ đồng, công trình này được ví như "trái tim" của toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải tại Đặc khu Phú Quốc.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có quy mô công suất 2x250MVA, kết nối với đường dây 220kV mạch kép dài 17,9km, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ tin cậy và an toàn vận hành.

Trước thời điểm đóng điện chính thức, các công nhân điện lực đã tỉ mỉ rà soát từng chi tiết kỹ thuật.

Mọi thiết bị từ máy biến áp, máy cắt, dao phụ tải đến hệ thống nối đất đều được kiểm tra kỹ càng nhằm đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng PCCC cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại trạm luôn túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Trong phòng điều hành trung tâm, không khí làm việc vô cùng căng thẳng. Hàng chục kỹ sư hàng đầu của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tập trung cao độ vào màn hình máy tính để theo dõi thông số kỹ thuật.

Công tác đóng điện nghiệm thu được theo dõi tỉ mỉ qua hệ thống camera giám sát thông minh. Mỗi sự thay đổi nhỏ về dòng điện, điện áp hay nhiệt độ thiết bị đều hiển thị tức thì trên màn hình trung tâm.

Thời khắc quan trọng nhất đến giữa đêm muộn, lệnh đóng điện được xướng lên, thao tác chuyển mạch hoàn tất. Những tia lửa điện lóe sáng trong khoảnh khắc tại thiết bị đóng cắt, đánh dấu sự liên kết chính thức của trạm biến áp vào hệ thống lưới điện quốc gia.

Anh Ngô Quốc Dũng (44 tuổi, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế An Giang) không giấu được niềm tự hào: "Đến giờ phút này, nhìn thấy thành quả chung của cả tập thể sau bao ngày đêm vất vả, chúng tôi biết mình đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh với lưới điện đảo ngọc".

Khi các thông số báo hiệu dòng điện 220kV vận hành an toàn, ổn định, những tràng pháo tay giòn giã vang lên giữa đêm khuya. Công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, khởi công từ tháng 12/2025, đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm con người.

Ngay sau khi đóng điện thành công, các công nhân điện lực lại tỏa ra sân phân phối dưới màn đêm để kiểm tra thực địa, đo dòng rò, nhiệt độ mối nối và đánh giá hiệu suất vận hành thực tế của máy biến áp.

Việc đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Phú Quốc cùng đường dây 220kV 275 Kiên Bình - 271 Phú Quốc chính thức chuyển đổi cấp điện áp vận hành của đường dây Kiên Bình – Phú Quốc từ 110kV lên 220kV, nâng năng lực cấp nguồn lên 500MVA.

Trước đó, vào 2h ngày 16/8, đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc cũng đã đóng điện thành công. Trong tháng 8 này, EVNSPC sẽ hoàn tất đóng điện đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc, giúp nâng tổng năng lực cấp điện toàn Đặc khu lên 315 MVA và tạo liên kết mạch vòng đạt tiêu chuẩn N-1.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những "chiến sĩ áo cam" sau nhiều giờ đồng hồ làm việc căng thẳng liên tục. Nụ cười rạng rỡ, giòn giã xua tan đi sự mệt mỏi của một đêm thức trắng, đó là nụ cười hạnh phúc của thành quả lao động tập thể.

Anh Đặng Thành Tân Khanh (48 tuổi) chia sẻ về những hy sinh thầm lặng: "Cả tuần nay, hai cha con chẳng mấy khi được gặp mặt chứ nói gì đến trò chuyện. Thương con ngóng cha, nhưng vì dòng điện lớn của đảo ngọc, anh em chúng tôi ai cũng tự dặn lòng phải cố gắng thêm một chút. Công trình sớm hoàn thành, điện sáng khắp Phú Quốc, lúc đó trở về ôm con mới trọn vẹn niềm vui".

Sự thành công của dự án trọng điểm này có đóng góp không nhỏ từ sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết chính sách cho hộ dân bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận cao trong suốt quá trình thi công.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc vận hành không chỉ giải quyết triệt để bài toán phụ tải tăng cao cho du lịch, dịch vụ và đô thị đảo, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhất về hạ tầng năng lượng để Phú Quốc sẵn sàng đón tiếp các sự kiện quốc tế tầm vóc, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.