Đề xuất xây dựng Tượng đài Bác Hồ gắn với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải

UBND xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) vừa có báo cáo đề xuất xây dựng “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải” trên địa bàn xã. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa sâu sắc, gắn với tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự phát triển bền vững của vùng Bắc Hưng Hải.

Ngày 19/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, cho biết: Ngày 6/1, UBND xã Việt Tiến đã báo cáo, đề xuất lựa chọn địa điểm xây dựng Tượng đài. Đến ngày 13/1, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về đề xuất này.

Công trình thủy lợi mang dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh

Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn xã Việt Tiến, Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo tài liệu ông Đoàn cung cấp, Đại thủy nông Bắc Hưng Hải được khởi công xây dựng năm 1958, có tổng chiều dài hơn 232km, đi qua địa bàn ba tỉnh gồm Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương (cũ). Công trình được xây dựng nhằm bảo đảm tưới, tiêu và thoát úng cho vùng tứ giác có diện tích tự nhiên gần 215.000ha, giới hạn bởi sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Luộc.

Đây là công trình trị thủy đầu tiên của miền Bắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Công trình không chỉ giải quyết bài toán thủy lợi, mà còn mở ra hướng đi căn bản cho phát triển nông nghiệp trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt kéo dài.

Mặc dù trong thời kỳ bận rộn với nhiều công việc trọng đại của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Trong quá trình xây dựng, Bác đã 4 lần trực tiếp về thăm công trường, động viên cán bộ, công nhân và nhân dân tham gia lao động.

Tại các lần về thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với việc chống hạn, phòng úng, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lao động và tổ chức thực hiện. Sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời của Bác đã tạo động lực tinh thần to lớn, biến công trình Bắc Hưng Hải trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tham gia lao động với tinh thần “tất cả vì lợi ích lâu dài của nhân dân”. Công trình trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chỉ sau 7 tháng thi công, đến ngày 1/5/1959, công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công trình bảo đảm cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn héc-ta lúa và hoa màu, đồng thời tiêu úng cho gần 20 nghìn héc-ta lưu vực.

Sau khi đi vào vận hành, công trình đã tạo ra bước chuyển căn bản đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Nhờ chủ động tưới, tiêu, nhiều địa phương mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất lúa và hoa màu, từng bước khắc phục tình trạng mất mùa kéo dài.

Không chỉ làm tăng diện tích, năng suất và sản lượng lúa, công trình còn góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng. Từ thực tiễn đó, Hưng Yên nhiều năm liền trở thành địa phương tiêu biểu trong phong trào làm thủy lợi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng cờ “Làm thủy lợi khá nhất”.

Khu Di tích lịch sử - văn hóa Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Việt Tiến - không gian hội tụ giá trị lịch sử và thời đại

Ông Nguyễn Đức Đoàn cho biết, xã Việt Tiến nằm trong không gian trung tâm của lưu vực Bắc Hưng Hải, là khu vực hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên về cây lúa và các cây lương thực thiết yếu.

Trong nhiều thập kỷ, xã Việt Tiến chịu tác động trực tiếp, liên tục và lâu dài của công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Dòng nước từ công trình đã gắn bó mật thiết với đời sống, sản xuất và sinh kế của nhân dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Không chỉ gắn với công trình thủy lợi, Việt Tiến còn mang trong mình giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt. Thôn Vân Nội, xã Việt Tiến là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ mạch nguồn quê ngoại ấy, những giá trị về lao động, tình yêu thương con người và sự gắn bó sâu nặng với nông dân, nông thôn đã sớm hình thành và trở thành một phần quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2005, Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - được xây dựng trên khu đất đình làng cũ của thôn Vân Nội. Công trình không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là không gian lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng họ Hoàng, một dòng họ có truyền thống hiếu học, yêu nước và cống hiến cho dân tộc.

Từ những giá trị lịch sử, văn hóa và thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Tiến thống nhất chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Chủ trương nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Theo đề xuất, Tượng đài không chỉ là công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng trực quan, sinh động khẳng định rằng Đại thủy nông Bắc Hưng Hải không đơn thuần là một công trình kinh tế, mà là kết tinh của tư tưởng “lấy dân làm gốc”, “lấy lao động làm nền tảng”.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị thời đại sâu sắc. Công trình sẽ nhắc nhở về phát triển bền vững, về sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với chăm lo đời sống nhân dân, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, Tượng đài còn được xác định là “địa chỉ đỏ” có giá trị giáo dục chính trị - tư tưởng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lao động và công tác.

Ông Nguyễn Đức Đoàn (bìa phải) và đại diện các ngành, đơn vị liên quan khảo sát vị trí để xây dựng Tượng đài Bác Hồ trên địa bàn xã Việt Tiến (Ảnh: Đ.X.).

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến nhấn mạnh, đối với Đảng bộ và nhân dân xã Việt Tiến nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung, việc xây dựng Tượng đài được kỳ vọng trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đúng như mong muốn suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.