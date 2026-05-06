Đề xuất Thủ tướng cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

Báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh và vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sự dịch chuyển địa lý nhanh chóng của virus serotype SAT1 phản ánh khả năng thích ứng, lây lan mạnh và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Thế Kha).

“Việt Nam có đường biên giới dài, các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc qua biên giới, đường mòn, lối mở vẫn diễn biến phức tạp. Trong nhiều năm qua, đây là con đường chủ yếu khiến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật xâm nhập và lây lan trong nội địa trong thời gian qua”, Bộ này cho hay.

Các loại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng virus thuộc serotype O, A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với virus serotype SAT1.

Tổng đàn gia súc dễ cảm nhiễm bệnh tại Việt Nam gồm 31,4 triệu con lợn, 6,14 triệu con bò, 1,95 triệu con trâu và hơn 3 triệu con dê cừu. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo ngại trường hợp virus lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào nước ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của ngành chăn nuôi trâu bò, đặc biệt với quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao lên đến 100%.

Hơn nữa, serotype SAT1 chưa từng lưu hành tại Việt Nam nên toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm (trâu, bò, lợn, dê, cừu…) chưa có miễn dịch bảo hộ. Khi một chủng virus mới xâm nhập vào quần thể động vật chưa được bảo hộ, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là hiện hữu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định các biện pháp như kiểm soát vận chuyển, tiêu độc khử trùng, khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh tuy rất cần thiết nhưng không thể thay thế vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động.

Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định vaccine thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu và cho phép sử dụng khi có kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc chủ động cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1 là giải pháp cấp thiết (Ảnh: HTV).

Vừa qua, Bộ này nhận được nhiều văn bản của các cơ sở kinh doanh vaccine thú y, chăn nuôi bò, lợn đề nghị nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1 với mục đích tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trước khi dịch bệnh xảy ra. Kinh phí mua vaccine sẽ do các cơ sở chăn nuôi tự chi trả.

Từ thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng serotype SAT1 đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành với mục đích phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, sẽ cho phép sử dụng tại các cơ sở chăn nuôi gia súc theo nội dung đề nghị của cơ sở với mục đích tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trước khi dịch bệnh xảy ra.

“Việc chủ động cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1 trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp là giải pháp cấp thiết, nhằm tạo miễn dịch chủ động, bảo vệ đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo đảm an toàn dịch bệnh quốc gia trong bối cảnh nguy cơ xâm nhập của virus serotype SAT1 ngày càng gia tăng”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu quan điểm.