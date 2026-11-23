Ngày 23/11, tại Đại học Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành và hơn 8.000 cử tri tham gia trực tiếp, trực tuyến.

Các cử tri trình bày các ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (Ảnh: Hồng Nhung).

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, đặc biệt là những hạn chế về hạ tầng khoa học công nghệ (KH-CN) và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khoa học công nghệ

Cử tri Trần Thanh Hùng (Trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ) kiến nghị Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đề xuất tập trung vào đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, hoàn thiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, thành lập quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và có chính sách đãi ngộ chuyên gia giỏi.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính cho biết hệ thống cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện cơ bản đầy đủ, đặc biệt trong việc mở rộng quyền tự chủ và lợi ích tài chính khi chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ KH-CN, PGS.TS Trần Trung Tính (Ảnh: Hồng Nhung).

Bộ KH-CN đang khẩn trương hoàn thiện Đề án đặc thù phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đề án tập trung giải quyết 10 bài toán lớn của vùng thông qua hàng chục nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến trình phê duyệt để triển khai vào năm 2027.

Để đề án sớm đi vào thực tiễn, ông Tính kiến nghị xem xét áp dụng cơ chế đặc thù theo hướng đặt hàng, giao nhiệm vụ trực tiếp và nghiệm thu dựa trên sản phẩm đầu ra.

Đáng chú ý, đại diện Bộ KH-CN đề xuất thành lập Trung tâm kết nối tri thức, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vùng ĐBSCL tại Đại học Cần Thơ.

Theo ông Tính, trường có lợi thế về hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 59%.

Trung tâm sẽ tập hợp nguồn lực từ các viện, trường và đội ngũ nghiên cứu sinh trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung.

Mô hình "Ba nhà" làm đòn bẩy để Cần Thơ bứt phá

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những nỗ lực của TP Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Ông Ngọc nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2026 phải được xem là năm bản lề với tinh thần "năm hành động, năm đột phá" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Hồng Nhung).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu địa phương và các bộ, ngành đặt KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trung tâm, nền tảng cốt lõi trong phát triển.

Theo ông, Cần Thơ và vùng ĐBSCL có lợi thế lớn về xuất khẩu nông sản, lúa gạo và thủy hải sản. Vì vậy, mô hình liên kết "Ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) cần được triển khai thực chất.

Thành phố cần quy hoạch các vùng sản xuất đủ lớn, bài bản, gắn kết chặt chẽ với viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy năng lực, ông Ngọc cho biết Trung ương đã ban hành nhiều chính sách vượt trội, trong đó có cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu phòng thí nghiệm, chính sách đãi ngộ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao đến 300% lương cơ bản và cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, đột phá vì lợi ích chung.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao bảng tượng trưng 20 căn nhà đại đoàn kết do Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã vận động hỗ trợ (Ảnh: CTV).

Về nguồn lực tài chính, ông nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mức trích 3% tổng chi ngân sách cho KH-CN, trong đó 1% dành riêng cho trung tâm đổi mới sáng tạo.

Liên quan công tác kiện toàn bộ máy theo Kết luận 16 của Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn hệ thống rà soát, phân cấp nhiệm vụ đến tận cấp xã theo nguyên tắc giao nhiệm vụ phải đi đôi với giao quyền; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Qua đó, tạo không gian chủ động tối đa cho địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.