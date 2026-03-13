Đề xuất thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng năng lượng tại TPHCM

Tại hội thảo giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng diễn ra chiều 13/3, PGS. TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, đã nêu những giải pháp, hiến kế để TPHCM ứng phó với những biến động của thế giới thời gian qua. Theo vị chuyên gia, giai đoạn này vừa là thách thức, vừa mang lại cơ hội cho thành phố trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc nền kinh tế.

"TPHCM là một đô thị năng động, bản lĩnh trước các khủng hoảng. 5 năm trước, chúng ta còn gặp khủng hoảng nặng nề hơn là đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng nhưng đã vượt qua", PGS.TS Trần Hoàng Ngân điểm lại.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn (Ảnh: Q.Huy).

Theo chuyên gia của Trường Đại học Sài Gòn, TPHCM đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng, biến động trước đó nhờ sự bình tâm và tính ổn định. Trong đó, thành phố đã giữ ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, an ninh trật tự để làm nền tảng cho các bứt phá.

Theo chuyên gia, trong lịch sử phát triển, TPHCM và cả nước đã đối diện nhiều cuộc khủng hoảng về năng lượng, giá dầu. Trong mỗi đợt biến động, giá dầu tăng lên rất cao, kéo theo giá cả hàng hóa và lạm phát.

"Việc chúng ta đi qua các khủng hoảng trên là nhờ chính sách tài khóa, đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh hiện tại, giải pháp là ổn định giá xăng, dầu, tăng cường việc chống buôn lậu, hỗ trợ an sinh xã hội, trợ giá giao thông công cộng, bình ổn giá lương thực, thực phẩm", PGS.TS Trần Hoàng Ngân nói.

Chuyên gia cho rằng việc khuyến khích người dân sử dụng metro, phương tiện công cộng là giải pháp cho TPHCM hiện tại (Ảnh: Nam Anh).

Cụ thể, chuyên gia cho biết các cơ quan cần tăng cường kiểm soát giá, chống đầu cơ "tát nước theo mưa" và phát động chương trình tiết kiệm năng lượng. Thành phố có thể miễn giảm vé metro, xe buýt trong một số thời điểm.

"Về dài hạn, đây là thời điểm để chúng ta tự chủ, tự lực, tự cường và tự tin chuyển đổi sang hạ tầng xanh, chuyển từ phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Nếu hiện tại, mạng lưới metro của TPHCM hoàn thiện thì không còn cảnh người dân xếp hàng mua xăng như vừa qua", PGS.TS Trần Hoàng Ngân phân tích.

Chuyên gia cũng cho rằng, các cuộc khủng hoảng năng lượng đã diễn ra nhiều lần trước đây và còn lặp lại trong tương lai. Do đó, TPHCM cần thành lập một nhóm ứng phó với khủng hoảng năng lượng do một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng nhóm và thành viên là các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan. Nhóm xử lý khủng hoảng có thể tham gia xử lý ngay khi diễn ra những vấn đề tương tự thời gian qua.