Đề xuất tăng số lượng phụ nữ trong Chính phủ, Quốc hội, chính quyền các cấp

Những đề xuất quan trọng để đảm bảo bình đẳng giới được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu lên tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) ở Thủ đô Belgrade, Cộng hòa Serbia, từ 2 đến 4/6.

Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia Hội nghị với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới: Phá bỏ các định kiến giới và các chuẩn mực xã hội tiêu cực”. Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu đến từ 61 quốc gia với 155 nữ nghị sĩ, 39 nghị sĩ là nam giới.

Hội nghị có 7 phiên thảo luận chuyên đề, trong đó có chủ đề “Xác định rõ các rào cản đối với bình đẳng giới”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Thủ đô Belgrade, Cộng hòa Serbia chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Quốc hội).

Phát biểu tham luận trong phiên thảo luận với chủ đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam, đã khẳng định đây là vấn đề luôn được đặc biệt quan tâm tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lập pháp, hành pháp, tư pháp, giáo dục và truyền thông nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Nữ Trưởng đoàn cũng cũng nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong việc xóa bỏ định kiến giới thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và lồng ghép các tiêu chí về bình đẳng giới trong quá trình xem xét các chính sách lớn, các chương trình, kế hoạch và phân bổ ngân sách.

Tại diễn đàn này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất 3 nội dung.

Một là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quốc gia và quốc tế về bình đẳng giới, chú trọng đánh giá hiệu quả và đặc biệt là giám sát tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện Thế giới (Ảnh: Quốc hội).

Hai là tăng số lượng phụ nữ trong các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và chính quyền địa phương các cấp, để bảo đảm phụ nữ có tiếng nói thực chất trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách.

Đề xuất thứ ba bà Hải đề cập là thúc đẩy hợp tác giữa IPU và các nghị viện thành viên với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và cơ hội phát triển của phụ nữ.

Phiên bế mạc Hội nghị đã thông qua văn kiện với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị cho rằng tăng số lượng nữ nghị sĩ là cần thiết nhưng chưa đủ, phải bảo đảm sự bình đẳng thực chất của phụ nữ và nam giới trong các vị trí lãnh đạo, hoạch định chính sách và ra quyết định ở mọi cấp độ.

Hội nghị cũng xác định định kiến giới và chuẩn mực xã hội tiêu cực vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức trong gia đình, trường học, cộng đồng và các thiết chế xã hội, dẫn đến bất bình đẳng, phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam ​gặp tân Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anda Filip (Ảnh: Quốc hội).

Đặc biệt quan tâm đến các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương như phụ nữ trẻ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng là định hướng được Hội nghị thống nhất, cùng với việc kêu gọi các nghị viện thành viên xây dựng môi trường làm việc thân thiện với bình đẳng giới, không khoan nhượng với quấy rối và bạo lực.

Các kiến nghị của Đoàn Việt Nam đã được ghi nhận và đưa vào văn kiện chung của Hội nghị.

Bên lề Hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng có một số hoạt động tiếp xúc song phương như gặp gỡ các Đoàn nghị sĩ Nhật Bản, Indonesia; gặp Tổng thư ký IPU vừa đắc cử...