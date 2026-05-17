Đề xuất sửa đổi quy định về hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Nghị định 88/2012) đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

“Mọi hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra hoạt động”, dự thảo nêu rõ.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh tư liệu: CAND).

Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, trực tuyến hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao hoặc qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời hạn 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao sẽ cấp giấy phép lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho cơ quan báo chí nước ngoài nếu được chấp thuận.

Trưởng văn phòng thường trú là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của văn phòng cũng như các thành viên của văn phòng.

Văn phòng thường trú được phép đặt trụ sở thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có sự đồng ý của Bộ Ngoại giao.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Ngoại giao bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, phóng viên thường trú của Văn phòng thường trú đến Bộ Ngoại giao trao thư bổ nhiệm của cơ quan báo chí nước ngoài và nhận giấy phép lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam.

Việc cấp, gia hạn, từ chối cấp hoặc hủy thị thực, thẻ tạm trú đối với phóng viên thường trú được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phóng viên thường trú được xem xét cấp, gia hạn thị thực hoặc thẻ tạm trú sau khi được Bộ Ngoại giao cho phép hoặc tiếp tục hưởng quy chế phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Dự thảo nêu, phóng viên thường trú được Bộ Ngoại giao cấp thẻ phóng viên thường trú, có thời hạn phù hợp với thời hạn thị thực nhập - xuất cảnh của phóng viên.

Khi phóng viên thường trú kết thúc thời gian hoạt động tại Việt Nam, Văn phòng thường trú thông báo cho Bộ Ngoại giao bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử ít nhất 15 ngày làm việc trước khi phóng viên chấm dứt hoạt động và nộp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho Bộ Ngoại giao trước khi phóng viên xuất cảnh Việt Nam.

Ngoài ra, phóng viên nước ngoài (không thường trú) có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam gửi một bộ hồ sơ đề nghị trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự… ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự định vào Việt Nam. Trong trường hợp được chấp thuận, Bộ Ngoại giao sẽ đồng thời cấp giấy phép hoạt động báo chí (bản điện tử) cho phóng viên không thường trú.

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, phóng viên nước ngoài cần tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng được Bộ Ngoại giao chấp thuận, chủ trì đón và hướng dẫn phóng viên.

Cơ quan chức năng được Bộ Ngoại giao chấp thuận chịu trách nhiệm hướng dẫn phóng viên không thường trú hoạt động đúng mục đích và chương trình đã được cấp phép.

Khi hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên không thường trú mang theo giấy phép hoạt động báo chí cho phóng viên không thường trú (bản điện tử hoặc bản in từ bản điện tử) do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu (bản chính), hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong giấy phép.