Đề xuất quy hoạch ngọn núi cao nhất miền Tây như núi Nga Mi, Trung Quốc

Sáng 18/5, UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo góp ý đồ án quy hoạch Núi Cấm đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, khai thác tiềm năng và định hướng phát triển bền vững cho ngọn núi cao nhất miền Tây.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Hoàng Duật)

Đề xuất quy hoạch núi Cấm giống núi Nga Mi, Trung Quốc

Trình bày tại hội thảo, ông Ngô Minh Công, Giám đốc Trung tâm vùng - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (đơn vị tư vấn), nhấn mạnh tầm nhìn quy hoạch Núi Cấm sẽ không đi theo hướng của Núi Bà Đen (Tây Ninh) hay Bà Nà Hills (Đà Nẵng) - nơi cư dân phải chuyển xuống núi để nhường chỗ hoàn toàn cho hạ tầng du lịch. Thay vào đó, đơn vị tư vấn đề xuất mô hình tương đồng với núi Nga Mi (ngọn núi nổi tiếng được công nhận là Di sản Thế giới ở Trung Quốc).

Theo ông Công, núi Nga Mi có lịch sử và địa thế khá tương đồng với Núi Cấm, nơi đây hiện thu hút hơn 10 triệu khách mỗi năm nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tín ngưỡng, trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là sự hiện diện của cộng đồng cư dân bản địa trên núi.

“Đối với núi Cấm, chúng tôi muốn sửa giống núi Nga Mi, cho dân cư phát triển trên núi và cũng gắn kết với du lịch văn hoá, tâm linh, trải nghiệm, chăm sóc sức khoẻ. Chúng tôi đã đưa ra các tiêu chí đánh giá lịch sử hình thành núi Nga Mi cũng khá tương đồng núi Cấm”, ông Công phát biểu.

Bên cạnh núi Nga Mi, ông Công cũng dẫn chứng thêm mô hình núi Koya (Nhật Bản) cũng thu hút khoảng 1 triệu khách mỗi năm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian hành hương và đời sống người dân bản địa.

Ông Ngô Minh Công, Giám đốc Trung tâm vùng - Viện quy hoạch xây dựng miền Nam, đơn vị tư vấn quy hoạch núi Cấm (Ảnh: Hoàng Duật).

Báo cáo của đơn vị tư vấn quy hoạch chỉ ra kịch bản phát triển trên ngọn núi cao nhất miền Tây. Theo đó, kịch bản này được xây dựng hướng tới mô hình hệ sinh thái cộng sinh với 4 yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, kết hợp trồng trọt với du lịch. Các vườn sầu riêng, su su, bơ của người dân sẽ mở cửa cho khách tham quan. Doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng thu mua nông sản của bà con với giá cả công bằng.

Về nhà ở và lưu trú, đơn vị tư vấn đề xuất không tập trung xây khách sạn lớn mà khuyến khích người dân sửa sang nhà cửa thành homestay theo kiểu mẫu địa phương. Quy hoạch giữ nguyên các con suối, đường mòn tự nhiên để phục vụ khách đi bộ khám phá.

Về môi trường, đại diện đơn vị tư vấn kiến nghị người dân tham gia quản lý rác thải thông qua hình thức thu gom để đổi lấy nhu yếu phẩm hoặc lợi ích khác. Bà con được giao nhiệm vụ giữ rừng và được phép thu hoạch dược liệu dưới tán rừng để tăng thu nhập.

Ngoài ra, ông góp ý địa phương mở các lớp đào tạo người dân địa phương làm người hướng dẫn khách tham quan. Chính cư dân sẽ kể về các truyền thuyết, lịch sử của Núi Cấm và duy trì các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội vốn có tại đây.

Khu du lịch Núi Cấm có diện tích hơn 836ha (Ảnh: Ban quản lý KDL Núi Cấm).

Núi Cấm chưa thu hút được người trẻ

Hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận, khu du lịch Núi Cấm hiện nay đang thiếu sức hút đối với giới trẻ do định vị du lịch tâm linh dành cho người lớn tuổi.

Từ thực tế này, ông Ngô Minh Công đề xuất cần xây dựng thêm các khu mạo hiểm, thể thao núi rừng để đổi mới hình ảnh điểm đến.

"Đa số những người lớn tuổi lên núi Cấm không thấy giới trẻ. Chính từ điều đó chúng tôi cũng thảo luận đề xuất xây dựng thêm các khu trò chơi mạo hiểm trên núi", ông Công nói.

Ngoài ra, để thực sự chinh phục người trẻ, theo ông cũng cần bổ sung thêm các yếu tố còn thiếu như không gian check-in, trò chơi mạo hiểm, điểm dừng chân có thiết kế tối giản, tinh tế, hòa hợp thiên nhiên thay vì các công trình nặng nề về hình thức.

Mỗi năm, Núi Cấm đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch (Ảnh: Ban quản lý KDL Núi Cấm).

Đối với đề xuất xây dựng các công trình trò chơi mạo hiểm, ông Lý Chấn An - Giám đốc chi nhánh Vietravel Long Xuyên (An Giang) cũng đồng thời đề xuất nên quy hoạch phân khu như khu tâm linh, khu trải nghiệp, khu trò chơi mạo hiểm không nên xây dựng các khu vui chơi xen kẽ.

Ngoài ra, theo vị đại diện này, đồ án quy hoạch chung Phú Quốc cần có khu vực xử lý nước thải cục bộ tại các cụm dân cư và khu du lịch lớn trước khi xả ra môi trường; Bên cạnh đó, ông An cho rằng, địa phương cũng cần nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu gom rác thải chuyên dụng bằng xe điện nhỏ phù hợp với địa hình dốc;...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Vệ khẳng định, những đóng góp từ phía chuyên gia và các đơn vị làm du lịch là cơ sở quan trọng để hoàn thiện quy hoạch chung của Núi Cấm nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Theo đó, ông Vệ cho biết tỉnh đang xây dựng một lộ trình phát triển bền vững với các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, khác biệt nhằm tối ưu hóa thế mạnh của địa phương và đảm bảo đủ năng lực đáp ứng các nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan ngày càng cao của du khách.