Đề xuất phạt tới 200 triệu đồng nếu không thu hồi thuê bao phát tán tin rác

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất nhiều mức phạt cao nhằm siết chặt tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Theo dự thảo, hành vi không thu hồi số điện thoại được sử dụng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, có thể bị phạt tiền lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Cơ quan soạn thảo cho biết, thời gian qua, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác vẫn gây bức xúc trong xã hội. Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao tính răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm.

Ngoài đề xuất xử phạt đối với việc không thu hồi số điện thoại phát tán tin rác, dự thảo cũng đưa ra nhiều mức phạt khác liên quan đến hoạt động trên không gian mạng. Trong đó, mức phạt tối đa trong lĩnh vực này được đề xuất là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Bộ Công an đánh giá, việc bổ sung các quy định và nâng mức xử phạt là cần thiết trong bối cảnh vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, an ninh mạng ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.