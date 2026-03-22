Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng khi mở tài khoản bằng định danh giả mạo

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hồ sơ dự thảo được công bố từ ngày 16/3 đến hết ngày 26/3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Theo nội dung dự thảo, Điều 13 quy định xử phạt các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 13 đề xuất phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Các loại tài khoản được nêu gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Cùng khung phạt này, ban soạn thảo cũng đề xuất xử phạt hành vi mở tài khoản số cho người nằm trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Ngoài phạt tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, gồm buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất chính có được từ hành vi vi phạm; buộc đóng tài khoản số, hủy giấy đăng ký kinh doanh đối với một số hành vi tương ứng.

Riêng với hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều 13 còn bị đề xuất buộc bồi thường 100% số tiền thiệt hại gây ra cho người khác. Theo hồ sơ dự thảo, mức phạt tối đa trong lĩnh vực an ninh mạng được đề xuất là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.