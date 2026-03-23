Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng hành vi rao bán tài khoản Netflix, Spotify

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo dự thảo, tại Điều 14 về vi phạm quy định phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm trật tự xã hội, khoản 2 đề xuất mức phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhiều hành vi cụ thể.

Nhóm hành vi đầu tiên là thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chuyên trang trên mạng xã hội, hệ thống thông tin hoặc ứng dụng để tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Dự thảo cũng đề xuất xử phạt hành vi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm; thiết lập trang, cổng thông tin điện tử, ứng dụng có nội dung xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tới sở hữu công nghiệp. Cùng với đó là hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chuyên trang trên mạng xã hội, hệ thống thông tin, ứng dụng có nội dung quảng cáo mại dâm, khiêu dâm, đồi trụy.

Một số hành vi khác cũng thuộc diện bị đề xuất xử phạt gồm tổ chức quay phim, phát hình ảnh trực tuyến có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm và các dịch vụ khác để hỗ trợ, phục vụ hoạt động quay phim, phát hình ảnh trực tuyến có nội dung khiêu dâm, đồi trụy; không kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ nội dung khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Ngoài ra, dự thảo còn đề cập các hành vi đăng tải thông tin mua, bán trái phép chất ma túy, chất cấm trên không gian mạng; đăng tải thông tin mua bán công thức, phương pháp điều chế, tiền chất, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, chất cấm; đăng tải thông tin mua, bán mô, bộ phận cơ thể người, người trên không gian mạng.

Đáng chú ý, hành vi đăng tải thông tin hướng dẫn, dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cũng bị đề xuất xử phạt trong khung 25-50 triệu đồng.

Tương tự là hành vi đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ cho vay lãi vượt quá mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự; đăng tải thông tin mua, bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam trên không gian mạng.

Dự thảo cũng siết trách nhiệm đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Trong đó, hành vi cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các ứng dụng, trang web có hoạt động nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc mại dâm; cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền cho các trang web có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, mại dâm nhưng không kiểm tra nội dung định kỳ cũng bị đề xuất xử phạt.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn đề xuất phạt tiền đối với hành vi tổ chức các cuộc thi trực tuyến có nội dung kích dục hoặc khuyến khích người tham gia gửi ảnh khỏa thân; thiết lập và vận hành các trang mạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để thu lợi nhuận từ việc hiển thị quảng cáo.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung hành vi kinh doanh các loại tài khoản dùng chung của các dịch vụ nội dung số như Netflix, Spotify, YouTube Premium... trái quy định của nhà cung cấp, vào diện bị đề xuất xử phạt từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng.