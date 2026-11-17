Sau khi rà soát danh mục và đánh giá nhu cầu đi lại, Sở Xây dựng đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện, giảm 18 tuyến so với phương án trước đó.

Hai tuyến được đề xuất gồm Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam dài khoảng 21,1km và tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam dài khoảng 21,3km.

Cả hai tuyến đều có điểm đầu cuối tại khu vực ga Cát Linh, kết nối với các trục giao thông, khu dân cư, cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học và các điểm trung chuyển xe buýt.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam được đưa vào khai thác trong quý I/2027; tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam dự kiến mở trong quý III/2027, sau khi tuyến đường Vành đai 2,5 được thông tuyến.

Xe buýt điện ở Hà Nội (Ảnh: CTV).

Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với cả hai tuyến theo quy định.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hai tuyến buýt mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1 mà còn tăng khả năng kết nối, trung chuyển hành khách từ các khu vực bên ngoài vào trung tâm thành phố. Lộ trình được thiết kế kết nối với ga Cát Linh, ga Cầu Giấy, các điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, Cầu Giấy và nhiều khu vực tập trung đông người.

Hai tuyến dự kiến tiếp cận một số tuyến phố hiện chưa có xe buýt phục vụ như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao và một số đoạn thuộc khu vực Vành đai 2,5. Theo tính toán, sau khi mở mới, khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân tại những khu vực này có thể giảm từ 700m xuống còn 400m.

Mỗi tuyến dự kiến bố trí 13 xe, sức chứa 30 chỗ, tần suất 15 phút/lượt; tổng sản lượng hành khách dự kiến của hai tuyến đạt khoảng 2,27 triệu lượt/năm.

Về kinh phí, tổng mức trợ giá dự kiến cho hai tuyến là hơn 42 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2027, theo tiến độ mở tuyến, kinh phí trợ giá khoảng 28,4 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc bổ sung các tuyến mini buýt điện sẽ góp phần tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng, tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân khi các quy định hạn chế phương tiện tại Vùng phát thải thấp được triển khai theo lộ trình.

Trước đó, từ ngày 1/7, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm.

Lộ trình triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 (Ảnh: Hà Nội).

Theo lộ trình của Hà Nội, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027, thành phố sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 31/12/2029, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào.

Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý.

Từ ngày 1/1/2031, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định phải thực hiện vùng phát thải thấp.