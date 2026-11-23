Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh chủ trương lập Đề án xây dựng Cụm công nghiệp nuôi biển công nghệ cao vịnh La Gàn (LGB-IMAC). Đây là mô hình thí điểm nhằm chuyển đổi phương thức nuôi biển nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất công nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nuôi cá lồng bè áp dụng một phần công nghệ cao tại vùng biển Lâm Đồng (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Theo đề xuất, khu vực thí điểm nằm tại vùng biển và ven bờ vòng cung vịnh La Gàn - vịnh Phan Rí, thuộc xã Liên Hương và xã Phan Rí Cửa. Quy mô vùng nuôi biển công nghệ cao trên biển mở rộng khoảng 2.000ha, gồm hai phân khu La Gàn 2 và La Gàn 3.

Điểm đáng chú ý của đề án là nghiên cứu tích hợp không gian nuôi biển với khu vực khảo sát dự án điện gió ngoài khơi rộng khoảng 6.000ha tại vịnh La Gàn, qua đó tối ưu hóa việc khai thác không gian biển và phát triển kinh tế đa ngành.

Hiện Lâm Đồng có khoảng 130 hộ nuôi biển với 3.077 lồng bè, chủ yếu tập trung tại các vũng, vịnh nhỏ kín. Hoạt động sản xuất còn thủ công, thiếu liên kết chuỗi, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Để khắc phục tình trạng này, mô hình mới dự kiến ứng dụng 9 nhóm công nghệ cốt lõi, trong đó có nuôi trồng đa dưỡng tích hợp (IMTA), lồng nuôi chìm hoặc bán chìm chịu sóng gió, tàu nuôi chuyên dụng, thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối phục vụ quản lý, giám sát môi trường.

Sơ đồ định hình bố trí các khu chức năng tại vịnh La Gàn, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng).

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển thành hệ sinh thái khép kín, kết nối với hạ tầng trên bờ tại xã Phan Rí Cửa và xã Liên Hương. Các hạng mục gồm khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao Chí Công rộng 153ha, khu hậu cần và chế biến sâu gắn với cảng cá Chí Công, khu công nghiệp phụ trợ, khu đô thị biển thông minh và trung tâm đào tạo, nghiên cứu công nghệ nuôi biển.

Theo kịch bản đề xuất, giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của mô hình dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng vào năm 2030, tăng lên 10.000 tỷ đồng năm 2035 và 50.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD) vào năm 2045. Nguồn thu đến từ hải sản nuôi công nghiệp, chế biến sâu, thiết bị phụ trợ, năng lượng sạch và dịch vụ đô thị, du lịch trải nghiệm.

Do đây là mô hình mới, chưa có khung pháp lý chuyên biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn đa ngành tham gia đầu tư.

Nếu được chấp thuận, đề án dự kiến được xây dựng trong 6 tháng, từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027, với sự tham gia nghiên cứu của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang và Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam.