Đề xuất Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia khu vực phía Nam thủ đô, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương để triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan.

Hai dự án gồm: Đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và dự án cải dịch tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín cùng Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Theo đề xuất, UBND TP Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động trong quá trình triển khai dự án.

Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để xác định hướng tuyến, vị trí ga, nhu cầu sử dụng đất, đánh giá hiệu quả đầu tư và bảo đảm sự đồng bộ với các quy hoạch có liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ Xây dựng đề xuất giao Bộ Tài chính điều chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ Xây dựng để bố trí cho UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các dự án theo yêu cầu tiến độ.

Đối với Bộ Xây dựng, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức vận tải, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước bàn giao đoạn tuyến Phú Xuyên - Kim Liên phục vụ triển khai dự án Trục không gian quốc lộ 1A.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất chỉ bàn giao đoạn tuyến đường sắt hiện hữu Ngọc Hồi - Yên Viên cho TP Hà Nội sau khi hoàn thành đầu tư 2 dự án nêu trên.

Theo Bộ Xây dựng, đây là điều kiện tiên quyết nhằm bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt quốc gia không bị gián đoạn và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Quốc lộ 1A có đường sắt chạy song hành (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ Xây dựng đánh giá, nếu được chấp thuận, cơ chế này sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng đường sắt trọng điểm, đồng thời hỗ trợ triển khai dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Đối với dự án đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, tuyến có điểm đầu tại Tổ hợp ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại ga Kim Sơn, đi qua địa phận Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tuyến chính dài khoảng 31,3km, tuyến nhánh dài khoảng 10,3km.

Trong giai đoạn I, dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi gồm một tuyến đường sắt khổ 1.435mm và một tuyến đường sắt khổ 1.000mm, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.675 tỷ đồng.

Hiện Ban Quản lý dự án Đường sắt đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ và đang hoàn thiện báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự kiến chủ trương đầu tư sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2026, khởi công năm 2028 và hoàn thành vào năm 2032.

Trong khi đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia có chiều dài khoảng 26,5km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đơn khổ 1.000mm.

Dự án gồm hai ga mới là ga Thường Tín và ga Phú Xuyên; một xí nghiệp toa xe hàng; một xí nghiệp đầu máy; cùng Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia được di dời từ ga Hà Nội về ga Thường Tín mới. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.523 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm triển khai các dự án đường sắt quốc gia khu vực phía Nam Hà Nội không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia mà còn gắn trực tiếp với tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm của thủ đô.