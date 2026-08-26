Đề xuất giải quyết chế độ cho TNXP, nhất là trường hợp mất giấy tờ gốc

Đây là một trong những nhiệm vụ đặt ra với Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, được Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng giao khi phát biểu chỉ đạo Đại hội toàn quốc Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 26/8.

Ngôi nhà chung của các thế hệ cựu thanh niên xung phong cả nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do và nhân dân có được cuộc sống thanh bình, ấm no như ngày hôm nay, cái giá phải trả là vô cùng lớn lao.

Trong tổng số hơn 65 vạn thanh niên xung phong, có tới hơn 6.800 người đã anh dũng hy sinh; trên 41.000 thanh niên xung phong để lại một phần xương thịt nơi chiến trường và hơn 15.600 người phải mang trong mình vết thương chất độc hóa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: Quang Vinh).

“Và day dứt, trăn trở biết bao khi hôm nay trên cả nước vẫn còn hơn 5.600 nữ cựu thanh niên xung phong đang sống cô đơn, không nơi nương tựa”, bà Hồng chia sẻ.

Những hy sinh, cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước nồng nàn, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trải qua 22 năm hoạt động, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của các thế hệ cựu thanh niên xung phong cả nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tròn vai trò là “nhân chứng lịch sử”, tích cực tham gia phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho đồng đội; thực hiện hiệu quả phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già yếu, neo đơn.

Theo Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục là một trong 29 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong; phát huy tốt hơn nữa vai trò “nhân chứng lịch sử”.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh Hội cần phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, nhất là những trường hợp không còn giấy tờ gốc, thanh niên xung phong tham gia sau năm 1975; đẩy mạnh việc xét tặng, truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 2 cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, tặng kỷ niệm chương cho các thành viên của Hội (Ảnh: Quang Vinh).

Cùng với việc chăm lo đời sống hội viên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đẩy mạnh thực hiện tốt 2 phong trào lớn “Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cựu thanh niên xung phong làm nhiều việc tốt” và “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”; quan tâm, hỗ trợ kịp thời những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Hội cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, gần hội viên và hiệu quả hơn; từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên; tăng cường kết nối thông tin giữa các cấp Hội; ứng dụng các nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của hội viên và triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên; tăng cường liên kết giữa các cấp Hội, giữa Hội với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội hoạt động tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Hội cũng cần phát huy vai trò thành viên MTTQ Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa V Thân Đức Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ 2019-2026, Hội đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra.

Theo đó, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, củng cố, và phát triển rộng khắp trong phạm vi cả nước ở với hơn 40 vạn hội viên.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng duy trì thường xuyên với nhiều hình thức và đạt kết quả tích cực.

Các cấp Hội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, trồng cây, xây cầu dân sinh và đường giao thông nông thôn và nhiều hoạt động phát triển cộng đồng, đã đóng góp hơn 29.000 ngày công và hơn 78 tỷ đồng trong các hoạt động để góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương trong cả nước.

Đại hội khóa mới Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cũng đề ra 9 nhóm mục tiêu chủ yếu.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thanh niên xung phong khóa V (Ảnh: Quang Vinh).

Trong đó, Hội phấn đấu ở đâu có cựu TNXP ở đó có hoạt động của Hội; 75% Hội các cấp hoạt động khá trở lên, không có hội yếu kém; tập hợp trên 85% cựu TNXP tham gia sinh hoạt Hội.

Mục tiêu quan trọng khác được Đại hội đề ra là bảo đảm 100% TNXP đủ điều kiện được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; 100% Cựu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc da cam/dioxin được Hội quan tâm, giúp đỡ vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống khá hơn.

Bên cạnh đó, Đại hội xác định mục tiêu mỗi hội cơ sở có ít nhất 2-3 mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội; 100% Chi hội triển khai phong trào “Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành mục tiêu Đảng và Nhà nước giao, mỗi Hội cấp tỉnh có ít nhất 2 mô hình tiêu biểu của phong trào.