Sáng 11/11, trình Quốc hội dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ hoa tiêu tại vùng hoa tiêu bắt buộc.

Theo đó, hoạt động này sẽ do doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện. Đây là một trong những chính sách được Chính phủ đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và năng lực thực thi của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội sáng 11/11 (Ảnh: Quốc hội).

Chỉ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được cung cấp dịch vụ

Theo khoản 5 Điều 266 dự thảo Bộ luật, dịch vụ hoa tiêu hàng hải thuộc nhóm dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ thực hiện.

Quy định này áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu tại các vùng hoa tiêu bắt buộc, không đồng nghĩa mọi hoạt động dẫn tàu thuyền đều phải sử dụng dịch vụ hoa tiêu.

Dự thảo quy định tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài khi hoạt động trong vùng hoa tiêu bắt buộc phải sử dụng hoa tiêu và trả chi phí dịch vụ, trừ các trường hợp được miễn. Một vùng hoa tiêu có thể có một hoặc nhiều tuyến hoa tiêu.

Các trường hợp không bắt buộc sử dụng dịch vụ gồm tàu hoạt động tại vùng hoa tiêu không bắt buộc; tàu có giới hạn tổng dung tích theo quy định của Chính phủ; hoặc tàu có thuyền trưởng là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện về chứng nhận chuyên môn và vùng hoạt động hoa tiêu, được phép tự dẫn tàu.

Dù thuộc trường hợp không bắt buộc, thuyền trưởng vẫn có thể yêu cầu sử dụng hoa tiêu nếu thấy cần thiết.

Theo Điều 209, hoạt động hoa tiêu nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, đường thủy nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.

Hoa tiêu là người cố vấn cho thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện khu vực dẫn tàu. Việc sử dụng hoa tiêu không miễn trừ trách nhiệm chỉ huy tàu của thuyền trưởng.

Ngoài hoa tiêu, dự thảo còn quy định một số dịch vụ khác do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện, gồm vận hành, bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng công cộng, đèn biển và đăng tiêu độc lập; thông tin duyên hải; khảo sát định kỳ luồng hàng hải, vùng nước công cộng trong cảng biển; xây dựng, phát hành hải đồ vùng nước cảng biển.

Doanh nghiệp hoa tiêu phải nộp ngân sách một khoản tiền

Bên cạnh việc giới hạn đối tượng cung cấp dịch vụ, Chính phủ đề xuất bổ sung nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải.

Theo Điều 216, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ tại vùng hoa tiêu bắt buộc, tuyến hoa tiêu dẫn tàu phải nộp ngân sách Nhà nước một khoản tiền từ hoạt động kinh doanh do sử dụng kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (Ảnh: Quốc hội).

Khoản tiền này được xác định căn cứ doanh thu cung cấp dịch vụ, đặc điểm vùng hoa tiêu bắt buộc, tuyến dẫn tàu, điều kiện khai thác, mức độ sử dụng kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và yêu cầu duy trì dịch vụ an toàn, liên tục.

Dự thảo xác định đây là khoản thu ngân sách Nhà nước, không phải phí, lệ phí và được hạch toán độc lập với giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Giá dịch vụ hoa tiêu được xác định theo pháp luật về giá.

Theo Chính phủ, việc bổ sung các quy định trên nằm trong nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc giới hạn phạm vi doanh nghiệp được cung cấp một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy.

Ủy ban nhận định kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải là hoạt động có tính đặc thù, trực tiếp liên quan đến quốc phòng, an ninh, an toàn và an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung đánh giá tác động của quy định này.

Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004. Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba, dự kiến tháng 5/2027.