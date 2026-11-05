Chiều 5/11, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất với Luật Đầu tư công), một số đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công.

Đề xuất giữ lại tối thiểu 70% kinh phí tiết kiệm cho cấp xã

Đại biểu Tô Ái Vang (TP Cần Thơ) cho rằng sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số và địa bàn quản lý tăng, kéo theo áp lực công việc lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong khi đó, nếu áp dụng định mức phân bổ ngân sách cào bằng hoặc cắt giảm chi thường xuyên một cách cơ học theo tỷ lệ tinh giản biên chế, nguồn lực dành cho hoạt động của chính quyền cấp xã có thể không đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo đại biểu, việc phân bổ ngân sách cần tính đến quy mô dân số, diện tích tự nhiên và đặc thù của các đơn vị hành chính mới, thay vì chỉ dựa trên số lượng cán bộ, công chức sau sắp xếp.

Đại biểu Tô Ái Vang (TP Cần Thơ) (Ảnh: Minh Nam).

Từ thực tế này, đại biểu đề xuất bổ sung quy định cho phép các xã sau sáp nhập được áp dụng hệ số khuyến khích khi phân bổ dự toán chi quản lý hành chính và chi cho các đơn vị sự nghiệp, căn cứ vào diện tích, dân số và lộ trình chuyển tiếp.

Đồng thời, tổng dự toán chi thường xuyên của đơn vị hành chính mới được đề xuất không thấp hơn tổng dự toán chi thường xuyên của các đơn vị trước sáp nhập trong thời hạn tối thiểu 5 năm, kể từ khi có nghị quyết sắp xếp.

Đáng chú ý, với nguyên tắc "tinh giản nguồn nào thì tái đầu tư nguồn đó", đại biểu kiến nghị để lại toàn bộ hoặc tối thiểu 70% kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được từ quỹ lương, quỹ phụ cấp do tinh giản biên chế và giảm đầu mối sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nguồn kinh phí này được đề xuất để lại cho ngân sách cấp xã nhằm tái đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, chuyển đổi số phục vụ người dân; đồng thời chi thu nhập tăng thêm và phụ cấp đặc thù công việc cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị khoản kinh phí tiết kiệm nói trên không bị cắt giảm vào nguồn cải cách tiền lương hoặc cân đối về ngân sách cấp trên.

Như vậy, thay vì toàn bộ nguồn lực tiết kiệm sau tinh giản được điều tiết về cấp trên hoặc sử dụng cho các mục tiêu khác, đề xuất hướng đến việc giữ lại một phần đáng kể để địa phương trực tiếp sử dụng, trong đó có cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Chính sách tăng lương cần được tính toán, phân bổ từ đầu năm

Cùng thảo luận về cơ chế quản lý ngân sách, đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị quy định chặt chẽ hơn việc lập và phân bổ dự toán, hạn chế tình trạng có những khoản ngân sách được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm.

Theo đại biểu, dự toán ngân sách là kế hoạch thu, chi trong một năm. Việc một khoản kinh phí được sử dụng vào giữa hoặc cuối năm không đồng nghĩa khoản đó chưa thể được xác định và phân bổ từ đầu năm.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Ảnh: Minh Nam).

Đại biểu nhấn mạnh thời điểm chi tiền không phải yếu tố quyết định việc một khoản kinh phí có được đưa vào dự toán từ đầu năm hay không. Nếu chính sách đã rõ ràng, cụ thể, chất lượng lập dự toán tốt thì hoàn toàn có thể phân bổ ngay, bất kể thời điểm thực tế phát sinh khoản chi.

Từ lập luận này, ông đề nghị giới hạn các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết của ngân sách trung ương giao Chính phủ, chỉ áp dụng đối với những nhiệm vụ đã có quyết định, chủ trương hoặc chính sách nhưng chưa đủ điều kiện xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng, mức chi.

Mức dự toán chưa phân bổ chi tiết được kiến nghị khống chế không quá 5% tổng chi ngân sách trung ương, đồng thời phải có thời hạn phân bổ tối đa. Quá thời hạn này thì hủy dự toán.

"Không nên để một khoản như khoản dự phòng thứ 2, lớn và không có thời hạn phân bổ như hiện nay", đại biểu nêu quan điểm, đồng thời đề nghị có quy định tương tự đối với ngân sách địa phương.