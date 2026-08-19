Đề xuất đánh thuế bất động sản, nhà ở "ngủ im" hàng chục năm

Chiều 19/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng sửa đổi 3 dự án Luật quan trọng, gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Góp ý vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Hoàng Văn Nghĩa nhấn mạnh cần xác lập nhất quán và kiên định quan điểm "nhà ở là nhu cầu, là quyền cơ bản của con người".

Ông đề nghị thể chế hóa nội dung “đảm bảo quyền có nhà ở an toàn trong khả năng chi trả của người dân là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội”.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Nghĩa (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, vị đại biểu góp ý cần có cơ chế đánh thuế với các bất động sản, nhà ở “ngủ im" hàng chục năm, không được đưa vào sử dụng, không lưu thông trên thị trường. Đây là thực trạng xảy ra ở nhiều địa phương thời gian qua.

Trong định hướng sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ cũng đề xuất dùng chính sách thuế cùng các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ và bỏ hoang đất đai. Dự án chậm đưa vào sử dụng cũng được đề nghị “nộp tiền lũy tiến”.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nêu nguyên tắc điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất và chống bỏ hoang, nhưng không có điều nào quy định cơ chế thực hiện.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Ông đề nghị luật hóa cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch và hạ tầng mang lại, gắn nguồn thu này với quỹ phát triển hạ tầng và quỹ nhà ở.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị giao Chính phủ định kỳ công bố bộ chỉ báo cảnh báo sớm gồm giá nhà trên thu nhập, thời gian nắm giữ trung bình trước khi bán lại, tỷ lệ căn hộ bỏ trống, tỷ trọng dư nợ bất động sản của từng ngân hàng, tỷ lệ thu tiền sử dụng đất trên tổng thu ngân sách địa phương, và diễn biến tồn kho song hành với giá.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng Luật hiện hành và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn khá nặng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hồ sơ. Trong khi đó, quản trị phát triển phải quan tâm nhiều hơn đến kết quả và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

Do đó, Luật sửa đổi cần xác lập rõ nguyên tắc: Đất đai không chỉ là đối tượng quản lý mà còn là nguồn lực phát triển; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải gắn với mục đích, tiến độ, nghĩa vụ và hiệu quả sử dụng.

Đối với dự án đầu tư, tiến độ đưa đất vào sử dụng và nghĩa vụ tài chính phải được theo dõi, đánh giá và xử lý khi không thực hiện. "Không thể để nguồn lực công rất lớn được giao nhưng bị giữ nhiều năm, sử dụng kém hiệu quả mà trách nhiệm không rõ", đại biểu Hoàng Anh nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Ảnh: Hồng Phong).

Ông nhấn mạnh cần chuyển từ quản lý từng thủ tục riêng lẻ sang quản trị theo vòng đời sử dụng đất, từ quy hoạch, giao đất, khai thác, thực hiện nghĩa vụ cho đến giám sát và đánh giá kết quả.

Chia sẻ với quan điểm của các đại biểu Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng vấn đề tài chính đất đai không thể quy định cụ thể tại Luật Đất đai, Nhà ở hay Kinh doanh bất động sản. Thay vào đó, Chính phủ sẽ bổ sung nội dung này trong các luật về thuế nhằm điều tiết thặng dư địa tô và chống lãng phí đất để đưa đất đai vào sử dụng, sản xuất.

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới.